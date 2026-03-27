السعودية لمواطنيها في لبنان: غادروا فورا

ونشرت السفارة بيانا على حسابها على منصة "إكس"، جاء فيه: "نظرا لتداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها الجمهورية الشقيقة، تجدد السفارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في لمغادرة البلاد بشكل فوري، التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان، وتنوه بضرورة التواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله".وجاءت هذه الدعوة على خلفية التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده المنطقة، حيث تخوض حربا مفتوحة على لبنان منذ أسابيع ضمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأوسع على .وتوسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، إضافة إلى توغل بري في مناطق حدودية جنوب الليطاني، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين ونزوح جماعي داخلي.وكانت دول خليجية أخرى سبقت في تحذير رعاياها أو سحب دبلوماسييها من ، في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة بتوسيع العمليات العسكرية ورفض لبناني رسمي للتفاوض تحت القصف.