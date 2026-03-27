إعلام إيراني: استشهاد 6 أشخاص في هجوم استهدف مدينة قم

وذكر نائب المسؤول السياسي والأمني في ، أن الهجوم الذي نسبه إلى وإسرائيل، استهدف ثلاثة منازل سكنية في منطقة "بارديسان"، مؤكداً أن الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد ستة أشخاص حتى الآن.وأوضحت التقارير الإعلامية الإيرانية أن الهجوم نُفذ باستخدام قنابل "خارقة للتحصينات" (Bunker Busters)، والتي ألقيت بواسطة طائرات من طراز "بي 2" (B-2 Stealth Bomber) الاستراتيجية.وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن القصف استهدف ما يُعتقد أنه "مستودع سري" مخبأ في المنطقة، مما تسبب في وقوع تلك الانفجارات القوية التي هزت أرجاء المدينة.