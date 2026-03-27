بعد اغتياله.. من هو علي رضا تنكسيري؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
08:30 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559997-639101990767426898.jpg
بعد اغتياله.. من هو علي رضا تنكسيري؟
دوليات
2026-03-27 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
355 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
يشكل اغتيال
علي رضا تنكسيري
قائد
سلاح البحرية
في
الحرس الثوري
الإيراني تحولا لافتا في استهداف القيادات العسكرية المرتبطة بالملفات البحرية والصاروخية، في تطور يسلّط الضوء على حساسية الدور الذي اضطلع به تنكسيري داخل المنظومة العسكرية الإيرانية.
ويُعدّ تنكسيري سادس قائد لبحرية
الحرس الثوري
، وقد تولى المنصب بقرار من المرشد الإيراني الراحل
علي خامنئي
عام 2018 واستمر فيه حتى استشهاده. وقبل ذلك، شغل مواقع قيادية بارزة، أبرزها قيادة
المنطقة البحرية
الأولى في بندر عباس، إضافة إلى منصب نائب قائد
القوات البحرية
للحرس بين عامي 2010 و2018.
وحسب ما نشرته وكالة "دفاع برس" التابعة لهيئة الأركان الإيرانية عقب تعيينه، ارتبط أداء تنكسيري بقدرة واضحة على تقييد حركة السفن، سواء النفطية أو العسكرية أو التجارية، خصوصا في
مضيق هرمز
، وهو ما اعتبرته
طهران
ورقة ضغط إستراتيجية تدركها الدول الغربية.
وعلى المستوى الدولي، أُدرج اسمه عام 2019 في قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية دوره في البرنامج الصاروخي الإيراني، إضافة إلى اتهامات باتخاذ إجراءات ضد سفن تجارية في المياه الدولية، وفق
وزارة الخارجية
الأميركية.
كما شمله
الاتحاد الأوروبي
بعقوبات عام 2023، متهما إياه بالضلوع في نقل أنظمة دفاع جوي إلى
سوريا
، وإرسال طائرات مسيّرة إلى
روسيا
.
ويعكس مسار تنكسيري موقعه في تقاطع ملفات حساسة، تمتد من أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى برامج التسلح والتعاون العسكري الخارجي، مما يفسر دلالات استهدافه وتداعياته المحتملة على توازنات المنطقة.
وأمس الخميس، أعلن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
اغتيال تنكسيري، واصفا إياه بأنه "المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز". ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيال تم بغارة دقيقة استهدفته في بندر عباس، ولم تؤكد
إيران
ذلك ولم تنفه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".
وأواخر عام 2024، نقلت
وكالة مهر
للأنباء الإيرانية عن تنكسيري قوله إن إيران بدأت بناء عوامات من الألمنيوم بطول 67 مترا تستخدم للصواريخ الموجهة، مشيرا إلى أن "دولا معدودة قادرة على إنتاج هذا المنتج".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
بعد اغتياله
من هو علي رضا تنكسيري؟
الاتحاد الأوروبي
المنطقة البحرية
علي رضا تنكسيري
وزارة الخارجية
القوات البحرية
السومرية نيوز
يسرائيل كاتس
سلاح البحرية
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.