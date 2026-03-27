بعد اغتياله.. من هو علي رضا تنكسيري؟

ويُعدّ تنكسيري سادس قائد لبحرية ، وقد تولى المنصب بقرار من المرشد الإيراني الراحل عام 2018 واستمر فيه حتى استشهاده. وقبل ذلك، شغل مواقع قيادية بارزة، أبرزها قيادة الأولى في بندر عباس، إضافة إلى منصب نائب قائد للحرس بين عامي 2010 و2018.وحسب ما نشرته وكالة "دفاع برس" التابعة لهيئة الأركان الإيرانية عقب تعيينه، ارتبط أداء تنكسيري بقدرة واضحة على تقييد حركة السفن، سواء النفطية أو العسكرية أو التجارية، خصوصا في ، وهو ما اعتبرته ورقة ضغط إستراتيجية تدركها الدول الغربية.وعلى المستوى الدولي، أُدرج اسمه عام 2019 في قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية دوره في البرنامج الصاروخي الإيراني، إضافة إلى اتهامات باتخاذ إجراءات ضد سفن تجارية في المياه الدولية، وفق الأميركية.كما شمله بعقوبات عام 2023، متهما إياه بالضلوع في نقل أنظمة دفاع جوي إلى ، وإرسال طائرات مسيّرة إلى .ويعكس مسار تنكسيري موقعه في تقاطع ملفات حساسة، تمتد من أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى برامج التسلح والتعاون العسكري الخارجي، مما يفسر دلالات استهدافه وتداعياته المحتملة على توازنات المنطقة.وأمس الخميس، أعلن الإسرائيلي اغتيال تنكسيري، واصفا إياه بأنه "المسؤول المباشر عن زرع الألغام وإغلاق مضيق هرمز". ووفق ما ذكره مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيال تم بغارة دقيقة استهدفته في بندر عباس، ولم تؤكد ذلك ولم تنفه.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تنكسيري كان يشرف على تطوير القدرات البحرية للحرس الثوري، بما يشمل تكتيكات الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة "بهدف ردع أي وجود بحري أجنبي في المنطقة".وأواخر عام 2024، نقلت للأنباء الإيرانية عن تنكسيري قوله إن إيران بدأت بناء عوامات من الألمنيوم بطول 67 مترا تستخدم للصواريخ الموجهة، مشيرا إلى أن "دولا معدودة قادرة على إنتاج هذا المنتج".