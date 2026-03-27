تحذيرات من معدن سام في الكرواسان والخبز

وأفاد خبراء الهيئة أن ما يقارب نصف السكان في قد يستهلكون كميات "مثيرة للقلق" من معدن الكادميوم الثقيل من خلال نظامهم الغذائي وحده، حيث يتراكم هذا الموجود في المستخدمة في الزراعة الحديثة في التربة، ليدخل بعد ذلك إلى الأطعمة الأساسية التي يستهلكها الملايين يوميا.وتشمل قائمة الأطعمة الأكثر تسببا في التعرض للكادميوم، وفقا للعلماء، الخبز والمعجنات والمكرونة والأرز والبطاطس، إضافة إلى منتجات القمح المصنعة مثل الكعك والبسكويت وحبوب الإفطار. ويمثل النظام الغذائي ما يصل إلى 98% من نسبة التعرض للمعدن لدى غير المدخنين، فيما يعد التبغ مصدرا رئيسيا إضافيا.وقد وصفت النتائج التي نشرتها الفرنسية (ANSES) بأنها "مقلقة"، مع تحذيرات من أن المخاطر قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.وأكدت جيرالدين كارن، منسقة الخبراء في الوكالة، أن التأثيرات الصحية طويلة الأمد من المرجح أن تزداد إذا استمرت مستويات التعرض الحالية دون تدخل.ويرتبط الكادميوم بالعديد من أنواع ، بما في ذلك سرطان البنكرياس والمثانة والبروستاتا والثدي، كما تم ربطه أيضا بهشاشة العظام وتلف الكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية.ويشار إلى أن الكادميوم يتراكم في الجسم بمرور الوقت، ما يجعل حتى الكميات الصغيرة المتناولة بانتظام تشكل خطرا على مدى عقود.وردا على هذه النتائج، تنصح الجهات الصحية الفرنسية بعدم التخلي عن الخبز تماما، بل بتنويع النظام الغذائي لتجنب التعرض المتكرر من المصادر نفسها، مع التوصية بتناول المزيد من الأطعمة التي تميل إلى احتواء مستويات أقل من المعدن، مثل العدس والحمص.وفي الوقت نفسه، دعت الوكالة الحكومة الفرنسية إلى تشديد القواعد التنظيمية على الأسمدة، التي تعد محركا رئيسيا لتلوث التربة الزراعية بالكادميوم. ففرنسا تسمح حاليا بما يصل إلى 90 ملغ من الكادميوم لكل كيلوغرام من الأسمدة الفوسفاتية، مقارنة بحد أقصى 60 مغ في العديد من الأخرى.كما أشار التقرير إلى أن بعض الأسمدة المرخصة للاستخدام في الزراعة العضوية يمكن أن تحتوي أيضا على الكادميوم.وعلى الرغم من التحذيرات الواضحة، شدد الخبراء على أنه لا داعي للذعر، فالاستهلاك العرضي للخبز والمعجنات لا يشكل خطرا كبيرا بحد ذاته.يذكر أن الكادميوم صنف كمادة مسرطنة في فرنسا منذ عام 2012، لكن تزايد القلق بشأن وجوده في الأطعمة اليومية أعاد تسليط الضوء على تأثيره المحتمل على على المدى الطويل.