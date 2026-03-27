المنظمة البحرية الدولية تحذر: القوة العسكرية لن تكسر حصار هرمز

وقال دومينغيز في مقابلة مع صحيفة : "إن إنشاء قوة عسكرية لحماية السفن التجارية ليس حلاً طويل الأمد. علاوة على ذلك، لن يقضي على المخاطر تمامًا، إذ لا تزال السفن عرضة للهجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ".ويرى الأمين العام أن حل مشكلة الملاحة يكمن في "خفض التصعيد ثم إنهاء هذا النزاع".وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة حرية الملاحة البحرية وتجنب الوقوع ضحايا جانبية".في 19 مارس، أعلن دومينغيز أنه سيبدأ فورا مفاوضات مع ودول خليجية أخرى لإنشاء ممر لإجلاء السفن المدنية عبر . وكان دومينغيز قد صرّح سابقًا بأن حوالي 20 ألف بحار عالقون على متن سفن في .في 28 فبراير، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك ، مع ورود تقارير عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وتشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من إلى الأسواق العالمية، مما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.ردًا على ذلك، دعا دولا عديدة إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز. كما دعا إلى تشكيل تحالف دولي من أجل ذلك دون أي استجابة تذكر من دول كثيرة.