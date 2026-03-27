ترامب يحرج مذيعة على الهواء بمغازلة

وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، سألت بيرينو (53 عاما) عن أوضاع الإيرانيين، قائلة: "لم نتمكن من رؤية أو سماع أي أخبار عن الشعب الإيراني، هل تعلم إن كان لديهم ماء شرب وطعام؟".لكن الرئيس البالغ من العمر 79 عاما غير مجرى الحديث تماما، متوجها بتعليق شخصي للمذيعة قائلا: "أتذكرين عندما تناولنا الغداء قبل سنوات في بهو برج ترامب؟".وعندما ردت بيرينو بأن ذلك كان منذ وقت طويل، تابع ترامب قائلا: "لم تتغيري... بل ربما أصبحتِ أجمل"، مما أثار ضحك الضيوف في الاستوديو.وردت المذيعة بمزاح قائلة: "إن لشعر ومكياج القناة دور كبير في ذلك". وواصل ترامب مغازلته قائلا: "لن أقول ذلك لأن ذلك سينهي مسيرتي السياسية. لم يعد مسموحا القول إن امرأة جميلة"، مضيفا موجها كلامه للمذيع المشارك جيسي ووترز: "أنت تعرف ذلك، جيسي.. عليك أن تكون حذرا".وعاد ترامب للإجابة عن سؤال بيرينو، لكنه لم يتطرق مباشرة إلى معاناة الإيرانيين، مفضلا التركيز على مخاطر التظاهر الإيرانية، قائلا: "عندما تنظر إلى ما حدث، ستجد أنهم مرعوبون، لأن طرفا واحدا يمتلك أسلحة خطيرة جدا، أسوأ أنواع البنادق والرشاشات، وما يفعلونه هو إطلاق النار على المتظاهرين".وأضاف: "الناس شجعان، لكنهم لا يكونون شجعانا عند رؤية الآخرين يسقطون أمام أعينهم"، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات في .