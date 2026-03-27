السعودية تطلق ممرا دوليا يربط ثلاثة موانئ تجارية وصولا إلى منفذ الحديثة

ويربط هذا الممر بين ميناء الملك بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري وصولا إلى منفذ الحديثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط المباشر مع ودول شمال المملكة، ودعم حركة التجارة الإقليمية عبر مسار بري عالي الكفاءة.وأوضحت "سار" أن الخدمة الجديدة لنقل الحاويات عبر شبكة من موانئ إلى منفذ الحديثة ستفتح مسارات مباشرة نحو الأردن والدول المجاورة شمالا، بما يعزز الصادرات وإعادة التصدير من خلال منظومة نقل أكثر كفاءة وموثوقية.كما بينت أن هذا الممر يتيح نقل البضائع في الاتجاهين، من الموانئ إلى الأردن ودول الشمال وبالعكس، مما يعزز مرونة حركة الشحن وتكامل سلاسل الإمداد. كما يسهم في تقليص زمن الرحلة التي تمتد لأكثر من 1700 كيلومتر إلى النصف مقارنة بالنقل البري التقليدي، مع قدرة استيعابية تتجاوز 400 حاوية لكل قطار، ما يدعم سرعة وكفاءة نقل البضائع.وأكدت الشركة أن المشروع سيحدث أثرا لوجستيا مباشرا عبر تقليص زمن النقل، وتقليل أعداد الشاحنات على الطرق، بما يحسن جودة البنية التحتية ويرفع مستويات السلامة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.ويأتي هذا التوجه ضمن دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز التكامل بين أنماط النقل المختلفة ورفع كفاءة القطاع اللوجستي.ويذكر أن "سار" تدير شبكة سكك حديدية متكاملة تتجاوز 5500 كيلومتر، وتقدم خدمات والبضائع والمعادن، حيث نقلت في عام 2025 أكثر من 14 مليون ، وما يزيد على 30 مليون طن من الشحنات، ما يعزز الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق الإنتاج في مختلف أنحاء المملكة.