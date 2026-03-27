السعودية تطلق ممرا دوليا يربط ثلاثة موانئ تجارية وصولا إلى منفذ الحديثة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560012-639102086539557149.jpeg
السعودية تطلق ممرا دوليا يربط ثلاثة موانئ تجارية وصولا إلى منفذ الحديثة
دوليات
2026-03-27 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
984 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أطلقت الخطوط الحديدية
السعودية
"سار" ممرا لوجستيا دوليا يربط موانئ
المنطقة الشرقية
بالأردن ودول شمال المملكة، لتعزيز التجارة الإقليمية وتسريع نقل الحاويات بأعلى كفاءة.
ويربط هذا الممر بين ميناء الملك
عبد العزيز
بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري وصولا إلى منفذ الحديثة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط المباشر مع
الأردن
ودول شمال المملكة، ودعم حركة التجارة الإقليمية عبر مسار بري عالي الكفاءة.
وأوضحت "سار" أن الخدمة الجديدة لنقل الحاويات عبر شبكة
السكك الحديدية
من موانئ
المنطقة الشرقية
إلى منفذ الحديثة ستفتح مسارات مباشرة نحو الأردن والدول المجاورة شمالا، بما يعزز الصادرات وإعادة التصدير من خلال منظومة نقل أكثر كفاءة وموثوقية.
كما بينت أن هذا الممر يتيح نقل البضائع في الاتجاهين، من الموانئ إلى الأردن ودول الشمال وبالعكس، مما يعزز مرونة حركة الشحن وتكامل سلاسل الإمداد. كما يسهم في تقليص زمن الرحلة التي تمتد لأكثر من 1700 كيلومتر إلى النصف مقارنة بالنقل البري التقليدي، مع قدرة استيعابية تتجاوز 400 حاوية لكل قطار، ما يدعم سرعة وكفاءة نقل البضائع.
وأكدت الشركة أن المشروع سيحدث أثرا لوجستيا مباشرا عبر تقليص زمن النقل، وتقليل أعداد الشاحنات على الطرق، بما يحسن جودة البنية التحتية ويرفع مستويات السلامة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي هذا التوجه ضمن دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز التكامل بين أنماط النقل المختلفة ورفع كفاءة القطاع اللوجستي.
ويذكر أن "سار" تدير شبكة سكك حديدية متكاملة تتجاوز 5500 كيلومتر، وتقدم خدمات
نقل الركاب
والبضائع والمعادن، حيث نقلت في عام 2025 أكثر من 14 مليون
راكب
، وما يزيد على 30 مليون طن من الشحنات، ما يعزز الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق الإنتاج في مختلف أنحاء المملكة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السعودية
خط
الخدمات اللوجستية
المنطقة الشرقية
السكك الحديدية
السومرية نيوز
النقل البري
سومرية نيوز
عبد العزيز
نقل الركاب
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.