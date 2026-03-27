ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للمرشد الايراني الجديد مجتبى خامنئي؟

وقال بحريني في مقابلة تلفزيونية، رداً على سؤال حول غياب المرشد الجديد - الذي انتُخب للقيام بمهام والده، المرشد السابق ، الذي اغتاله هجوم أمريكي إسرائيلي في 28 فبراير الماضي: "سبب عدم ظهور آية الله مجتبى هو لاعتبارات أمنية... سماحته يتمتع بصحة كاملة ويدير شؤون البلاد".وأضاف: "سبب عدم ظهوره أمام الجمهور هو مراعاة المسائل الأمنية نظراً للظروف الخاصة الراهنة".وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن وكالات استخبارات عالمية، بينها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي، راقبت خلال عيد ما إذا كان المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي سيتبع تقليد والده بإلقاء كلمة رأس السنة.وأشارت مصادر الموقع إلى أن العطلة مرت دون ظهوره العلني سوى ببيان مكتوب، مما عمّق الغموض المحيط بحالته الصحية ومكان وجوده ودوره في المجهود الحربي.وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الغموض حول المرشد الجديد طغى على العديد من الإحاطات الاستخباراتية المقدمة للرئيس الأمريكي .وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير للموقع الأمريكي: "ليس لدينا أي دليل على أنه هو من يعطي الأوامر حقا"، بينما قال مسؤول أمريكي: "الأمر غريب حقاً. لا نعتقد أن الإيرانيين كانوا سيواجهون كل هذه المتاعب لاختيار رجل ميت كمرشد أعلى، ولكن في الوقت نفسه، ليس لدينا دليل على أنه يتولى زمام الأمور".