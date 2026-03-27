هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للمرشد الايراني الجديد مجتبى خامنئي؟
دوليات
2026-03-27 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,393 شوهد
أكد مندوب
إيران
في جنيف علي بحريني أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى
خامنئي
يتمتع بصحة جيدة وغائب لاعتبارات أمنية.
وقال بحريني في مقابلة تلفزيونية، رداً على سؤال حول غياب المرشد الجديد - الذي انتُخب للقيام بمهام والده، المرشد السابق
علي خامنئي
، الذي اغتاله هجوم أمريكي إسرائيلي في 28 فبراير الماضي: "سبب عدم ظهور آية الله مجتبى
خامنئي
هو لاعتبارات أمنية... سماحته يتمتع بصحة كاملة ويدير شؤون البلاد".
وأضاف: "سبب عدم ظهوره أمام الجمهور هو مراعاة المسائل الأمنية نظراً للظروف الخاصة الراهنة".
وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن وكالات استخبارات عالمية، بينها وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي، راقبت خلال عيد
النوروز
ما إذا كان المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي سيتبع تقليد والده بإلقاء كلمة رأس السنة.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن العطلة مرت دون ظهوره العلني سوى ببيان مكتوب، مما عمّق الغموض المحيط بحالته الصحية ومكان وجوده ودوره في المجهود الحربي.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الغموض حول المرشد الجديد طغى على العديد من الإحاطات الاستخباراتية المقدمة للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير للموقع الأمريكي: "ليس لدينا أي دليل على أنه هو من يعطي الأوامر حقا"، بينما قال مسؤول أمريكي: "الأمر غريب حقاً. لا نعتقد أن الإيرانيين كانوا سيواجهون كل هذه المتاعب لاختيار رجل ميت كمرشد أعلى، ولكن في الوقت نفسه، ليس لدينا دليل على أنه يتولى زمام الأمور".
مقالات ذات صلة
"رويترز" تكشف عن اصابة المرشد الايراني الجديد سيد مجتبى خامنئي
09:35 | 2026-03-11
ترامب: لست راضيا عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الإيراني
11:53 | 2026-03-09
إيران تعلن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً في البلاد
17:12 | 2026-03-08
البيان الاول للمرشد الايراني الجديد مجتبى خامنئي.. ماذا قال؟
09:20 | 2026-03-12
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
محليات
09:37 | 2026-03-26
محليات
09:37 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
02:34 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
04:03 | 2026-03-26
04:03 | 2026-03-26
سيارات ظهرت فجأة ثم اختفت من شوارع العراق أين ذهبت تلك الموديلات التي ملأت الطرق قبل عامين فقط؟
عالم السيارات
04:00 | 2026-03-27
04:00 | 2026-03-27
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
14:00 | 2026-03-26
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
03:30 | 2026-03-25
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
10:00 | 2026-03-19
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
09:30 | 2026-03-19
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
19:00 | 2026-03-18
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
14:15 | 2026-03-18
اخترنا لك
"اسرائيل" تعلن استهداف منشأة "الماء الثقيل" وسط إيران
13:10 | 2026-03-27
ادارة ترامب تترقب تسلم الرد الإيراني اليوم.. ماذا سيحدث؟
12:34 | 2026-03-27
الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة الماضية
11:13 | 2026-03-27
أيه بي سي: 303 جنود أمريكيين اصيبو بالحرب مع ايران و273 منهم عادوا للخدمة
10:39 | 2026-03-27
حزب الله يكشف احصائية هجماته خلال اليوم ضد اسرائيل
09:55 | 2026-03-27
الفاو: أزمة مضيق هرمز صدمة نفطية وكارثة غذائية تهدد العالم
09:12 | 2026-03-27
