الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة الماضية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العطوانان" القوات المسلحة رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية (4) صواريخ باليستية داخل المجال الجوي ، وقد تم التعامل معها واعتراضها وتدميرها".واضاف انه"تم رصد صاروخٍ جوّال استهدف ، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".واشار إلى، انه"تم التعامل مع عدد (3) مسيرات معادية، وتدميرها، فيما استهدفت عدد (4) طائرة مسيّرة ميناء وميناء الشويخ، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".واختتم ان" القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته".