ادارة ترامب تترقب تسلم الرد الإيراني اليوم.. ماذا سيحدث؟

إدارةوذكرت (سي إن إن) في تقرير، أن " يتوقع تسلم الرد الإيراني على إطار العمل المقترح اليوم الجمعة".وبينت أن " قد تتجه نحو صياغة (نصر دبلوماسي) في حال انحسار العنف وهدوء أسواق الطاقة وإعادة فتح بشكل كافٍ"، لافتة إلى أن " تواجه نقصاً تدريجياً في الخيارات العسكرية الفعّالة بعد استهداف آلاف المواقع، ما يجعل خيارات التوغل البري أو السيطرة على منشآت اليورانيوم وجزيرة خارك محفوفة بمخاطر جسيمة".وأوضحت أن "التحركات العسكرية الحالية للبنتاغون، والتي تشمل إرسال أعداد محدودة من قوات مشاة البحرية، تقتصر على تنفيذ عمليات مقيدة النطاق"، مؤكدة أن "الرئيس يسعى لإنهاء الحرب سريعاً بعد تلقيه إشارات حول استعداد الجانب الإيراني للجلوس إلى طاولة المفاوضات".