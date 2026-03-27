"اسرائيل" تعلن استهداف منشأة "الماء الثقيل" وسط إيران



أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف منشأة "الماء الثقيل" في مدينة أراك وسط .



وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم جاء استنادا إلى معلومات استخباراتية، وبعد رصد ما وصفه بـ"محاولات إعادة تأهيل" للمنشأة، التي سبق أن استهدفت خلال عملية "الأسد الصاعد".



وأشار إلى أن الماء الثقيل يستخدم في تشغيل مفاعلات نووية يمكن أن تنتج بلوتونيوم بدرجة صالحة للاستخدام العسكري، لافتا إلى أن مفاعل أراك كان مصمما أساسا بقدرات تتيح هذا النوع من الإنتاج.