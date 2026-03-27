ايران توجه انذاراً للشركات الصناعية الإمريكية والاسرائيلية

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها: "تحذير للصناعات الأمريكية في المنطقة.. لقد شن العدو الأمريكي الصهيوني، رغم التنبيهات والتحذيرات السابقة بضرورة تجنب مهاجمة الصناعات الإيرانية، هجمات متعددة اليوم على مراكز صناعية في ".وأضاف البيان: "مقاتلونا بصدد شن هجمات انتقامية، لذا نحذر كافة موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أمريكيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني في المنطقة: أخلوا أماكن عملكم فورا لكي لا تتعرض حياتكم للخطر!".وحذر من أنه يتعين "على سكان المناطق المحيطة بهذه الصناعات، حتى شعاع كيلومتر واحد، إخلاء أماكن إقامتهم حتى وقت الهجوم".