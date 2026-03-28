وذكر الإعلام الإيراني أن مقاتلة " " تعرضت للإصابة في أجواء البلاد وبالتزامن مع ذلك أكدت "سنتكوم" أن مقاتلة تابعة لها من طراز "إف-16" نفذت هبوطا اضطراريا في الشرق الأوسط في إطار الحرب على .من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مقاتلة "إف-16 فالكون" أمريكية "تقوم الآن بهبوط اضطراري في ".وعلى صعيد متصل، أشاد الرئيس الأمريكي بتعاون السعودية مع في عمليتها العسكرية ضد إيران، معربا في الوقت ذاته عن خيبة أمله من أداء حلف " " في سياق المواجهة مع .وخلال كلمة ألقاها في مدينة الأمريكية، قال ، إن إيران "كانت على مدى 47 عاما المتنمّرة في الشرق الأوسط، لكنها لم تعد كذلك اليوم، والليلة، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى بزوغ فجر شرق أوسط متحرر أخيرا من الإرهاب والابتزاز النووي الإيراني"، مؤكدا أن المنطقة "ستشهد تحولا كبيرا في المستقبل وستكون مزدهرة.