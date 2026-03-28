أزمة صواريخ اعتراضية في إسرائيل وضربات إيران تخترق تحصينات ديمونة

ووسط تحذيرات من نفاد الإمكانيات، بدأت بتقنين استخدام صواريخها الاعتراضية المتطورة للحفاظ على مخزوناتها أمام وابل صواريخ إيراني مستمر منذ أربعة أسابيع.واعتمدت على نسخ مطوّرة من ذخائر أقل قدرة، مثل "مقلاع داود" و"القبة الحديدية"، لاعتراض صواريخ بعيدة المدى، إلا أن صاروخين باليستيين إيرانيين أصابا مدينتي ديمونا وعراد بشكل مباشر بعد فشل الاعتراض.وبحسب صحيفة "وول "، يعكس هذا الضغط العسكري تحول الحرب إلى سباق لاستنزاف المخزونات. وقال تال إنبار، محلل أول في تحالف الدفاع الصاروخي الأمريكي: "عدد الصواريخ الاعتراضية من كل نوع محدود. مع استمرار القتال، يتراجع هذا العدد. وكلما تراجع، يجب إجراء حسابات أكثر دقة بشأن ما سيتم استخدامه".ودخلت إسرائيل النزاع ومخزونات "آرو" مستنزفة بسبب حرب يونيو 2025، مما دفع لتحديث برمجيات الأنظمة الأدنى. قال ران كوخاف، عميد في الاحتياط وقائد سابق لقوات الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية: "نحن نحاول تمديد استخدامه إلى المستوى العلوي وإبعاد عملية الاعتراض عن الأرض قدر الإمكان. هذا يعمل بشكل جيد في بعض المجالات، وفي مجالات أخرى لا".وأضاف حول "القبة الحديدية": "اليوم، يعترض النظام صواريخ على مدى مئات الكيلومترات، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة".إثر إصابة المفاعل النووي في ديمونة، تم نقل كبار السن من الحي المقابل لموقع الانفجار إلى ملجأ. قالت أحمديل بن يهودا (69 عاما)، التي تعيش بالقرب من موقع الانفجار في ديمونا: "لم ينته الأمر بعد. نحن نتلقى تذكيرا كل بضع ساعات من خلال التحذيرات على الهاتف وصفارات الإنذار الجديدة والانفجارات."وعلى صعيد متصل، وتواجه دول الخليج ضغوطا مماثلة، بينما تواجه الإمدادات العالمية مشاكل، حيث بدأت صواريخ "ثاد" الأمريكية تنفد وسط نقص عالمي. قال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في الاستراتيجية والدولية: "نحن نستنزف إنتاج سنوات عديدة في الأسابيع القليلة الماضية. حتى لو قمنا بتعظيم الإنتاج بالكامل مع الزيادة المتوقعة في المهام، وهو ما نحتاج إليه، فسيظل الأمر يستغرق سنوات عديدة قبل أن نعوض ما تم استخدامه للتو."ويرى محللون أن النموذج القتالي غير مستدام. أضاف كاراكو: "هذه موارد وطنية نادرة، ونحن بحاجة إليها في أجزاء أخرى من العالم. هذا ليس شيئا يمكننا الاستمرار في فعله."