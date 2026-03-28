إصابة 12 جندياً أميركياً في هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية

وذكرت شبكة " نيوز"، أنه "نحو 12 جنديا أميركيا أصيبوا في هجوم على قاعدة "الأمير سلطان الجوية" في ".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول "، بتضرر عدة طائرات أمريكية بهجوم صاروخي إيراني بقاعدة الأمير سلطان بالسعودية.وذكرت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن "عدة طائرات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي تضررت في هجوم صاروخي وطائرات بدون من اليوم في قاعدة الأمير سلطان في السعودية".