ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز

وقال في خطابه: على أن "تفتح مضيق ترامب - أعني، هرمز. اعذروني. أنا آسف جدا. يا له من خطأ فظيع".ثم أوضح: "وسائل الإعلام الكاذبة ستقول، 'لقد قالها عن طريق الخطأ' - لا، لا توجد حوادث كهذه معي، ليس كثيرا. لو حصلت، لكانت لدينا قصة كبيرة".جاء هذا التعليق في وقت برز فيه كمصدر رئيسي للنزاع في الحرب المستمرة منذ 28 شباط، حيث ساهمت قدرة إيران على إغلاق المضيق بشكل فعال في اضطراب تاريخي لإمدادات . وينقل الممر عادة 20 مليون برميل من النفط يوميا.وذكرت صحيفة " بوست"، نقلا عن مصادر، أن ترامب يفكر في السيطرة على المضيق وإعادة تسميته باسمه، أو تسميته "مضيق "، على غرار محاولته السابقة لإعادة تسمية .ويأتي ذلك بعد أن أعلن في الماضي أن صوت لصالح تغيير اسمه إلى "مركز ترامب-كينيدي".يأتي هذا في وقت أعلن فيه ترامب أن إيران تتفاوض مع و"تتوسل" لعمل صفقة، رغم نفي إجراء أي محادثات مباشرة.كما طرح الاثنين الماضي احتمال أن يتم التحكم في المضيق بشكل مشترك من قبل "أنا وآية الله" كجزء من حل للحرب. وتتواصل الحرب لليوم الثامن والعشرين على التوالي.