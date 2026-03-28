أبرز الشخصيات الإيرانية التي اغتيلت في الحرب

فيما يلي بعض أبرز الشخصيات التي قتلت:المرشد الإيرانيالمرشد الإيراني الذي أدار بقبضة من حديد منذ اختياره لهذا المنصب في 1989.واغتيل المرشد الإيراني عن 86 عاما في غارة جوية أميركية إسرائيلية على مجمعه في في 28 شباط.كبار المسؤولين، أمين الإيراني وصانع القرار المخضرم.قالت وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني اغتيل عن 67 عاما في غارة جوية أميركية إسرائيلية في منطقة بارديس بطهران في 17 اذار ، إلى جانب ابنه وأحد نوابه.وكان لاريجاني قائدا سابقا في وضمن فريق المفاوضات النووية وأقام علاقات جيدة مع المفاوضين الغربيين، وكان كذلك مستشارا مقربا للمرشد الراحل، ولعب دورا مهما في صياغة سياسة إيران الأمنية والخارجية.، وزير المخابرات الإيراني، اغتيل في غارة إسرائيلية في 18 اذار.وكان إسماعيل الخطيب رجل دين وسياسي من التيار المتشدد، وعمل في مكتب آية الله علي وتلقى التوجيه منه، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات المدنية في اب 2021.علي شمخاني، مستشار مقرب من خامنئي وشخصية رئيسية في صنع السياسات الأمنية والنووية الإيرانية. اغتيل في غارات أميركية-إسرائيلية على طهران في 28 شباط.وكان شمخاني وزير دفاع سابقا ومسؤولا أمنيا منذ فترة طويلة، واستأنف في الآونة الأخيرة دوره المحوري في صنع القرار في أوقات الحرب بعد نجاته من هجوم على منزله خلال حرب يونيو التي استمرت 12 يوما بين وإيران.كبار القادة العسكريين* محمد باكبور، للحرس الثوري، أعتى قوة عسكرية في إيران. قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه اغتيل في غارات على طهران في 28 شباط. وهو ضابط في الحرس الثوري، وترقى في الرتب ليقود تلك القوة بعد اغتيال سلفه في حرب حزيران.* عزيز ناصر زاده، الإيراني وكان ضابطا في . قالت مصادر إنه اغتيل في موجة الغارات نفسها التي استهدفت القيادة العليا في طهران في 28 شباط. وكان قائدا سابقا لسلاح الجو ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، ولعب دورا رئيسيا في التخطيط العسكري وسياسة الدفاع.* ، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية. اغتيل أيضا في غارات 28 شباط خلال ما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه اجتماع للقيادة العليا في طهران. وهو ضابط في الجيش ورئيس سابق للجيش النظامي، وكان مسؤولا عن تنسيق الأفرع العسكرية الإيرانية والإشراف على القوات التقليدية.* غلام رضا سليماني، قائد قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه اغتيل في غارات أميركية إسرائيلية في 17 اذار. وكان ضابطا رفيعا في الحرس الثوري، وقاد القوة التي تلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي.* بهنام رضائي، رئيس مخابرات البحرية التابعة للحرس الثوري، اغتيل في غارة إسرائيلية على مدينة بندر عباس الساحلية في 26 اذار، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه مسؤول عن جمع معلومات عن دول المنطقة.بالإضافة إلى الأسماء المذكورة، أفادت التقارير باغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري والجيش ومسؤولي المخابرات في الغارات، لا سيما خلال الهجوم الأولي الذي وقع في 28 شباط واستهدف تجمعا للقيادة العليا.