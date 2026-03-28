ترامب: كوبا هي التالية

‎وقال في "لقد بنيت هذا الجيش . وقلت لن تضطر إلى استخدامه أبدا. ولكن في بعض الأحيان عليك استخدامه. وكوبا هي التالية، بالمناسبة". دون أن يوضح ما يقصده.وفي الأسبوع الماضي، لمح ترامب إلى احتمال الاستيلاء على الجزيرة التي يديرها الاشتراكيون، وقال للصحفيين إنه يعتقد أنه سيحظى بـ"شرف الاستيلاء على كوبا". ولعدة أسابيع، ظل ترامب يكرر أن كوبا على شفا .‎وتحت حكم ترامب، زادت من الضغط الاقتصادي على كوبا، بهدف قطع تدفق العملة الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الواقعة في البحر .