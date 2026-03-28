مسؤول إيراني يوجه من جزيرة خرج رسالة إلى دول الجوار

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني، اليوم السبت، على هامش زيارة عدد من أعضاء والسياسة الخارجية للبرلمان (مجلس الإسلامي) لجزيرة خرج.وأضاف عزيزي لوكالة "إرنا": "إن جزيرة خرج تعد إحدى الفرص الاقتصادية الفريدة والخط الأمامي لصناعة النفط الإيرانية".وتابع: "جزيرة خرج هي رمز لاقتدار صناعة النفط والصمود، ولا يتحقق تأمين الممر المائي للخليج الفارسي والدول المجاورة له إلا برحيل الأجانب".وأردف رئيس لجنة : "لقد ظن الأعداء في وهمهم أنهم يستطيعون عبر التهديد والترهيب والحرب النفسية إلحاق أي ضرر ولو بسيط بخبراء هذه الصناعة، لكن ليس فقط لم تُحدث الإجراءات التهديدية للكيان الصهيوني وأمريكا أي خلل في مسار الأنشطة، بل إن صناعة النفط أظهرت استعدادها للتخزين والتحميل وعمليات البيع بشكل أكثر استعدادا من أي وقت مضى".