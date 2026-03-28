إسرائيل تعلن تفاصيل استهداف مواقع نووية في إيران

وجاء في بيان جيش الاحتلال: "أنجزت أكثر من 50 طائرة تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس (الجمعة) شن غارة جوية استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في ثلاث مناطق مختلفة داخل بشكل متزامن".وأضاف البيان: "وقد نُفذت الغارات بالتوازي مع استهداف مصنع الماء الثقيل في أراك الذي شكّل بنية تحتية أساسية لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، إضافة إلى مصنع فريد من نوعه في إيران لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم والذي ويقع في يزد".وتابع البيان: "وشملت الطلعة الهجومية ثلاث موجات من الغارات استمرت لساعات تم خلالها استهداف منشآت مركزية ضمن برنامج الأسلحة النووية في أراك ويزد إلى جانب مواقع لإنتاج وسائل قتالية تابعة لقوات النظام الإيراني".ومن بين الأهداف التي تم استهدافها حسب البيان:صناعات عسكرية استُخدمت لإنتاج مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية.موقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية استُخدم لإنتاج وتطوير عبوات ناسفة متقدمة، وكان يشكّل مصدر إمداد لوسائل قتالية لوكلاء الإرهاب التابعة للنظام بما فيها حماس وحزب الله.موقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات.واعتبر جيش الاحتلال أن استهداف هذه المواقع والمنشآت "يشكّل ضربة متكاملة لقدرات الإنتاج لدى النظام سواء في برنامج الصواريخ الباليستية أو في برنامج الأسلحة النووية".واختتم: "يواصل جيش الدفاع تعميق ضرباته التي تستهدف التابعة للنظام الإيراني بهدف تجريده من قدرات الإنتاج التي بناها على مدار سنوات".