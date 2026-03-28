تحذير للاسرائيليين في دول العالم

وقالت منصة "br7news" (ببر شيفع نيوز) الإخبارية الإسرائيلية، إن المجلس أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت إحباط وتنفيذ هجمات ومحاولات هجوم ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، منها استهداف كنيس في وهولندا، بالإضافة إلى محاولة هجوم في .واصدر الإسرائيلي، توجيهات للإسرائيليين المسافرين عبر من خلال معبر طابا البري ومطار الجولي بضرورة إخفاء أي رموز يهودية أو إسرائيلية والامتناع عن نشر تفاصيل رحلاتهم على حفاظاً على سلامتهم.كما أصدر توضيح للعائدين إلى من مصر عبر معبر طابا، حيث أوصي فيه بالانتقال مباشرة من المطار إلى المعبر دون المبيت في مصر.وأشارت إلى أن مجلس شدد على أن النظام الإيراني ووكلاءه يتوقع أن يكثفوا محاولات استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج، خاصة أن فترة الأعياد التي تشمل الفصح ويوم الذكرى ويوم الاستقلال وعيد الأسابيع تمثل هدفا حساسا بشكل خاص بسبب التجمعات الكبيرة للإسرائيليين خارج البلاد. قالت المنصة إن القومي دعا جميع الإسرائيليين في الخارج إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في أي وجهة يسافرون إليها، منها تجنب المشاركة في احتفالات الفصح والفعاليات اليهودية غير المؤمنة. وأضافت المنصة أن التحذيرات شملت أيضا الامتناع عن نشر الموقع والخطط الزمنية بشكل فوري على منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب زيارة المواقع اليهودية أو الإسرائيلية غير المؤمنة. وأشارت إلى أن المجلس أوصى المسافرين بالانتباه لأي سلوك غير عادي أو أغراض مشبوهة في المحيط، والتعرف مسبقا على أرقام الطوارئ في الدولة التي يقيمون فيها. وقالت المنصة إن التحذيرات ختمت بدعوة الإسرائيليين لتجنب دخول المناطق ذات الطابع المعادي للإسرائيليين، مؤكدة أن هذه الإرشادات تأتي في إطار الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين في الخارج خلال فترة الأعياد الحساسة.