ونقلت وكالة أنباء " " عن هيئة العمليات في الجيش السوري: "تمكنت الجيش العربي السوري من التصدي لهجوم طائرات مسيرة على قاعدة العسكرية جنوبي البلاد".وأضافت الهيئة: "الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف قاعدة الجيش العربي السوري في التنف".وفي أواسط فبراير الماضي، أعلنت ، استلام قاعدة "التنف" العسكرية من القوات الأمريكية وتأمينها مع محيطها، مشيرة إلى بدء انتشار قوات الجيش السوري على الحدود العراقية الأردنية في بادية التنف.وجاء ذلك بعد إعلان "سنتكوم" إتمام انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة الواقعة عند الحدودي بين والعراق والأردن، في 11 فبراير، وتسليمها إلى في الانتقالية، حيث باشرت الفرقة 54 انتشارها داخل القاعدة ومحيطها.