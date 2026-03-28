من اصل 262.. الاردن تعلن التصدي لـ242 صاروخاً وطائرات مسيرة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت معظم الصواريخ التي أُطلقت من باتجاه المملكة خلال الأسبوع الرابع من الحرب.

وأشارت إلى أن إجمالي الهجمات منذ بدء التصعيد بلغ 262 صاروخاً وطائرة مسيّرة، تم اعتراض 242 منها، مقابل سقوط 20 مقذوفاً داخل الأراضي الأردنية.



بدورها، أفادت بتسجيل 64 بلاغاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة سقوط شظايا ومقذوفات في عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة واحدة وأضرار مادية طالت منازل ومركبات وممتلكات عامة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الحرب 25 حالة.