الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الاعتداء الإسرائيلي على الصحفيين فى لبنان

في بيان، انه "ندين بكل قوة الغارة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على بلدة الحنية جنوبي والتي اسفرت عن استشهاد صحفيين لبنانيين هما مراسل ومراسلة قناة ‌الميادين فتوني وشقيقها محمد فتوني الذين استشهدوا في الهجوم على سيارتهما على طريق كفرحونة بجزين جنوبي لبنان".وأضاف البيان ، انه "يعد هذا الاعتداء الاجرامي المتعمد خرقا فاضحاً لكافة القوانيين والمواثيق الدولية التي تضمن فى مناطق النزاعات ، ويجسد استمرار النهج العدواني الذى يهدف الى اسكات صوت الحقيقة والتضييق على حرية التعبير ".وتاب ان " يدين بشدة استمرار الجرائم الصهيونية التي يشنها العدو الصهيوني علي الشعب اللبناني الشقيق ، واستمرار العدوان الوحشي الحالي على لبنان الذى أسفر عن استشهاد واصابة الاف المدنيين" .و طالب المنظمات الاعلامية الدولية ومنظمات حقوق الانسان "بتحمل مسئولياتها امام لادانة هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الارهاب والجرائم الاسرائيلية المستمرة على لبنان".