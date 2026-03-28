نائب ترامب: حققنا غالبية أهدافنا العسكرية في إيران.. سنغادر قريباً

وقال فانس، ان "الرئيس سيواصل هذه العملية لفترة لضمان عدم اضطرارنا لعملية مماثلة مستقبلا"، مبينا ان " تهددنا بكل الطرق وما تزال تسعى لامتلاك سلاح نووي".وتابع، انه "نحتاج لتحييد إيران لفترة طويلة للغاية وهذا هدف العملية"، مردفاً ان "أسعار البنزين ارتفعت بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط لكنها ستنخفض".واكمل، ان "ترامب كان واضحا أننا لا نريد البقاء في إيران بعد عام أو عامين وأنناسنغادر قريبا".