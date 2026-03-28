واشنطن تعلن انتهاء "التهديدات" الايرانية للملاحة العالمية



اعلنت (سنتكوم)، السبت، انتهاء التهديدات الايرانية للملاحة العالمية.



وقالت (سنتكوم)، إن "أيام تهديد سفن البحرية الإيرانية للملاحة العالمية في المياه الإقليمية قد ولت".



وأرفقت في منشور نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" توثيقا لتفجير عدد من الزوارق الإيرانية.



واكتفت "سنتكوم" بالإشارة في منشورها إلى أن "تهديد الملاحة العالمية قد انتهى"، دون المزيد من التوضيح.