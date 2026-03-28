الكويت تعلن السيطرة على حريق خزانات وقود في مطارها

وقال المتحدث الرسمي باسم القوة، الغريب، إن الحريق نجم عن استهداف بطائرات مسيرة، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.وأوضح أن فرق الإطفاء تعاملت منذ بداية التصعيد مع 82 بلاغا غير اعتيادي، شملت حرائق ناجمة عن شظايا أو استهداف مباشر، إلى جانب تنفيذ مهام تأمين المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.وأشار إلى أن الفرق واصلت خلال الساعات الـ24 الماضية التعامل مع حرائق ناجمة عن سقوط شظايا أو استهداف مباشر بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.وكانت قد أعلنت في وقت سابق أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار ، ما أدى إلى اندلاع الحريق، مؤكدة أن الأضرار مادية فقط، وتأتي الحادثة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على منشآت حيوية في المنطقة.