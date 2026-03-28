وصول وزراء خارجية ثلاث دول الى باكستان لإجراء مشاورات لخفض التصعيد

وصل وزراء خارجية ثلاث دول الى باكستان، السبت، لإجراء مشاورات لخفض التصعيد في المنطقة.

وقالت ، "وزراء خارجية ومصر والسعودية وصلوا إلى البلاد لإجراء مشاورات لخفض التصعيد في المنطقة".

وفي خضم تصاعد المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، تتكثف التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء الأزمة، وسط حديث عن اجتماع رباعي مرتقب تقوده باكستان بمشاركة أطراف إقليمية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية وتعدد جبهات الصراع.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على ، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.