إيران تسمح بمرور 20 سفينة عبر مضيق هرمز

وكتب دار في حسابه على منصة "إكس": " يسرني أن أبلغكم نبأ سارا، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر ، حيث ستعبر سفينتان اثنتان المضيق يوميا".وأضاف: "إنها بادرة طيبة وبناءة من وتستحق التقدير. إنها بشرى سلام، وستساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة".وتابع: "يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه"، وختم دار منشوره: "الحوار والدبلوماسية، مثل هذه التدابير هي السبيل الوحيد للمضي قدما في ".وكانت وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط الماضي، شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما فيها ، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين، وتقوم إيران بتنفيذ هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول ، كما انعكس ذلك على مستوى تصدير وإنتاج النفط في دول المنطقة، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود.