اتصال باكستاني إيراني عشية اجتماع رباعي

وبحسب بيان للخارجية ، ناقش الوزيران الوضع الإقليمي والتطورات الجارية، وشدد دار، على ضرورة خفض التصعيد، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لتحقيق سلام دائم.كما أكد الوزير الباكستاني، على أهمية إنهاء جميع الهجمات والأعمال العدائية، مشددا على التزام بلاده بدعم جميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الإقليميين.واستقبلت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء السبت، وزراء خارجية والسعودية وتركيا، لعقد اجتماع رباعي حاسم الأحد، لبحث جهود التهدئة في المنطقة.وتقوم الدول الأربع: مصر وباكستان والسعودية وتركيا بجهود وساطة بين طرفي الصراع للتهدئة، وأشارت تقارير إلى أن جهودهم أسهمت في تهدئة مؤقتة.