تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب في الولايات المتحدة

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأميركيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة شعبية أُطلق عليها اسم "لا ملوك"، وتعدّ أبرز الحركات المناهضة لترامب منذ بدأ ولايته الثانية مطلع 2025.وسيكون لدى هؤلاء سبب إضافي للاحتجاج، وهو الحرب التي شنها إلى جانب الحليفة للولايات المتحدة، على في 28 شباط شباط الماضي.ويتخطى المزاج المناهض لترامب حدود ، إذ تُنظّم مسيرات في مدن أوروبية عدة بينها ومدريد وروما، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".وبدأت الاحتجاجات في الولايات المتحدة بمدن عدة، بينها أتلانتا حيث تجمّع آلاف الأشخاص في متنزه للتنديد بالنزعة السلطوية، ورفع أحد المشاركين في التحرّك لافتة كُتب عليها "نحن بصدد خسارة ديمقراطيتنا"، كما نُظّم تحرّك احتجاجي في بلدة بلومفيلد بولاية ميشيغان، قرب ديترويت، في أجواء جليدية.وفي ، نُظّمت مسيرة حمل بعض المشاركين فيها لافتات كُتب عليها "يجب أن يرحل ترمب الآن"، و"كافحوا الفاشية"، وسار المشاركون على جسر يمتدّ فوق متجهين إلى نصب التذكاري، الموقع الذي شهد مظاهرات تاريخية من أجل الحقوق المدنية قبل عشرات السنين.