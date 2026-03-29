الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

وكتبت " " العبرية: "قُتل الرقيب موشيه يتسحاق هاكوهين كاتز، وهو جندي مظلي هاجر من ، في هجوم صاروخي في ".وكان كاتز 22 عاما، وهو مقاتل في الكتيبة 890 للمظليين، يقيم في الأصل في الأمريكية. وقد قُتل ليلة الجمعة بنيران " ".وبحسب الجيش الإسرائيلي "أُصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة في الحادث".ويطلق "حزب الله" مئات الصواريخ على المقاتلين في جنوب يوميا، أي ما يُقارب 70% من إجمالي قصفه، حسب "يديعوت أحرونوت".وذكرت أن الرقيب القتيل من أتباع حركة "حباد"، وكان يقيم في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، وكانت هجرته إلى بغية التطوع في صفوف الجيش.هذا وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ 2 اذا الجاري، بعد استهداف "حزب الله" مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.