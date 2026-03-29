احتجاجات "No Kings".. الملايين يخرجون ضد ترامب

وخرج المتظاهرون احتجاجا على ما يعتبروه سياسات استبدادية وإجراءات تنفيذية موسعة من ، بحسب صحيفة .وتباينت دوافع المشاركين، فبينهم من حضر للدفاع عن المبادئ الديمقراطية، وآخرون يرفضون سياسات بوجه عام، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتراجع حقوق الإجهاض، والحرب المستمرة مع . ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل: "نقاتل من أجل الديمقراطية" و"هذا أول نظام ديكتاتوري أراه".وشهدت تجمعات في المدن الكبرى والبلدات الصغيرة، من ألاسكا وحتى مارا-لا-لاجو. وشارك المحتجون في العاصمة في مسيرات عبر جسور ومتنزهات قرب ، متجاوزين المساحات التي يرغب ترامب في تطويرها لمشاريعه الخاصة. كما خرجت مظاهرات مماثلة في 15 دولة حول العالم، بينها وباريس ومدريد وأمستردام وسيدني وطوكيو، احتجاجا على السياسات الأمريكية الخارجية.ركزت الاحتجاجات على مجموعة من القضايا الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، والقيود على السفر، وأثر الحرب مع إيران التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمريكيين.كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لتغيير نظام الانتخابات المحلية، واستهداف وكالات الهجرة للمهاجرين العاملين في المجتمع.وشارك في الاحتجاجات نجوم مثل الذي أحيى حدثا في وألقى أغنية مستوحاة من الهجمات على مواطنين مدنيين.وفي واشنطن، أبدى محتجون مخاوفهم من فقدان وظائفهم أو من تهديد الموظفين الفيدراليين بسبب الانتقادات المتكررة من .على الرغم من سيطرة الجمهوريين في بعض المناطق، خرج متظاهرون من مختلف الخلفيات الحزبية، معبرين عن رفضهم للسياسات الاستبدادية وتأكيدهم على ضرورة حماية الديمقراطية. وشهدت وحدها تجمعات ضخمة تجاوزت 100 ألف شخص، وفق تقديرات المنظمين، بينما كان الاقتصاد والحرب مع إيران أبرز محركات الاحتجاجات.ويبقى تأثير الاحتجاجات على السياسة الأمريكية مفتوحا، إذ يرى البعض أن توسع الاحتجاجات ليس ضمانا لتحقيق تغييرات فورية، لكن المشاركين اعتبروا خروجهم رسالة قوية تؤكد أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال حية، رغم ما يصفونه بالإدارة الاستبدادية الحالية.