من هم القياديين الاميركيين الذين يقفون وراء مأساة مدرسة ميناب الايرانية؟ (صور)

وكتب حساب على منصة "إكس": تذكروا هذين المجرمين: لي آر. تيت (Lee R. Tait) القائد، وجيفري إي. يورك (Geoffrey E. York) الضابط المسؤول عن المدمرة يو سبروتس (USS Sprouts)، اللذين أصدرا ثلاثة أوامر بإطلاق صواريخ توماهوك التي أدت إلى استشهاد 168 طفلا أبرياء في مدرسة بميناب".من جانبه، كان مفوض حقوق الإنسان الأممي، ، قد ناشد وتل أبيب في الأيام الماضية وقف عملياتهما العسكرية ضد ، وحثّ كافة الأطراف على "التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد".وسبق أن صرحت فاطمه مهاجراني، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية، لوكالة " " أن الغارة التي طالت مدرسة في ميناب مع انطلاق العدوان الأمريكي الإسرائيلي على ، أسفرت عن مقتل 168 تلميذًا إضافة إلى 14 من الكوادر التعليمية والعاملين في المؤسسة التعليمية.أما الرئيس الأمريكي ، فقد علق على الهجوم الذي استهدف مدرسة للبنات في إيران، مؤكدا أن التحقيقات بشأن الواقعة ما زالت مستمرة.