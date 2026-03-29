إيران: إعادة فتح مضيق هرمز بات حلماً لترامب

وقال قاليباف، ان "فتح الذي كان مفتوحاً قبل الحرب بات حلماً لترامب"، مبينا ان "العدو الذي كان يخطط لإسقاط النظام في وضع فتح مضيق هرمز كهدف رئيسي له".واضاف ان "تصريحات أعدائنا متنوعة بشأن المفاوضات والولايات المتحدة تطرح أمنياتها"، موضحا "انهم يبعثون رسائل تفاوض في العلن ويخطط لهجوم بري في الخفاء".ولفت الى ان "الحرب باتت في لحظاتها الأكثر حساسية وصواريخنا تنطلق وقدراتنا الصاروخية قائمة"، مشيرا الى ان "آثار الخوف نراها في صفوف قوات العدو".وبين ان "امريكا تسعى لإجبارنا على الاستسلام لكن ردنا سيكون واضحا ولن نخضع أبدا".