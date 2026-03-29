Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق والإمارات يبحثان ظروف المنطقة والتصعيد القائم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دولة عربية أمام تحد إنساني ينذر بكارثة

دوليات

2026-03-29 | 05:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دولة عربية أمام تحد إنساني ينذر بكارثة
820 شوهد

السومرية نيوز – دولي
شهد لبنان زيادة غير مسبوقة في أعداد النازحين، حيث سُجل نحو مليون نازح خلال شهر واحد؛ ما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة العامل الإنساني والأمني أبرزها، خاصة وأن الدولة تعاني من وضع اقتصادي صعب؛ ما يضع لبنان أمام مفترق طرق لإدارة هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة إقليمية تتجاوز حدودها.

ويرى مسؤولون أمميون أن لبنان غير مستعد لاستيعاب كل هؤلاء النازحين، في ظل ما تعاني منه الدولة على الصعيد الاقتصادي، مشيرين إلى أن الحرب فرضت أمراً واقعاً لم يسمح بوضع خطة طوارئ وطنية وهنا مكمن الخطورة.
ووفق هذه المؤشرات، يبدو أن احتواء الأزمة عبر دعم دولي هو الحل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة بحدها الأدنى، أو ستضاف أزمة كارثية جديدة تهدد الأمن الاجتماعي في البلاد؛ ما قد يحول الوضع إلى نذر أزمة إقليمية من العصب السيطرة عليها.
وفي هذا السياق، قال الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان "IHRC"، السفير الدكتور هيثم بو سعيد إن لبنان يشهد تصاعداً غير مسبوق في أعداد النازحين، حيث تم تسجيل نحو مليون نازح خلال شهر واحد فقط؛ ما يضع البلاد أمام تحدٍ إنساني وأمني خطير.
وأضاف أبو سعيد لـ"إرم نيوز" أن هذا التدفق الكثيف يفوق قدرة البنية التحتية الهشة أصلاً، في ظل أزمة اقتصادية عميقة وانهيار في الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه ورعاية صحية.
وأشار إلى أن الضغوط تتركز في المناطق الحدودية والفقيرة، حيث تعاني المجتمعات المضيفة من تدهور متسارع في مستوى المعيشة؛ ما ينذر بتوترات اجتماعية قد تتفاقم إلى اضطرابات أوسع، كما يشكل الضغط على المؤسسات الرسمية تهديداً للاستقرار الداخلي، في وقت تعاني فيه الدولة من ضعف في الموارد والقدرة على الاستجابة.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح المسؤول الأممي أن المخاوف تتزايد من تحوّل لبنان إلى نقطة ارتكاز لأزمة نزوح إقليمية جديدة، خاصة مع استمرار النزاعات في سوريا وتراجع الدعم الدولي، وحذر مراقبون من أن غياب خطة طوارئ شاملة وتنسيق فعّال مع المنظمات الدولية قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاستجابة الإنسانية.
واختتم أبو سعيد حديثه بالإشارة إلى أن لبنان أمام مفترق حاسم: إما احتواء الأزمة عبر دعم دولي عاجل وإدارة فعالة، أو الانزلاق نحو بؤرة كارثة إقليمية تتجاوز حدوده وتداعياتها.
من جانبه، قال المحلل السياسي والناشط الحقوقي، نضال هوري إن لبنان عانى من أزمة النزوح منذ أكثر من 15 عاماً أثناء استقباله النازحين السوريين، روغم تدخل المنظمات الدولية المعنية، لم يستطع لبنان التعامل مع الوضع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.
وأضاف هوري أن الحرب الحالية ونزوح تقريباً معظم سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، تؤكد أن لبنان أمام أزمة كبيرة، خاصة أنه غير مهيأ لاستقبال هذا العدد في وقت واحد، ولا توجد مراكز إيواء كافية، كما أن ليس كل المناطق اللبنانية جاهزة لاستيعاب هؤلاء النازحين، فضلاً عن مواقف بعض السكان الرافضة لوجودهم في مناطقها.
وأوضح هوري أن هذه الحرب واستهداف إيران لعدد من الدول العربية يقللان من إمكانية تقديم أي مساعدة إغاثية أو مالية خاصة بعد استهداف بعض المطارات، وهو مؤشر خطير يوضح كيف وضع حزب الله لبنان ودفع ثمنه بيئته الحاضنة بشكل رئيس.
واختتم هوري حديثه بالإشارة إلى أن المنظمات الدولية عاجزة عن التدخل الفعال؛ إذ أعاقت الحرب أي حلول تلوح في الأفق، ولا يوجد أي منفذ آخر يمكن اللجوء إليه، خصوصاً وأن من بين النازحين سوريون أيضاً؛ ما يجعل هذا الملف أعقد ما يمكن أن يمر به لبنان.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.