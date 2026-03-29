دولة عربية أمام تحد إنساني ينذر بكارثة

ويرى مسؤولون أمميون أن غير مستعد لاستيعاب كل هؤلاء النازحين، في ظل ما تعاني منه الدولة على الصعيد الاقتصادي، مشيرين إلى أن الحرب فرضت أمراً واقعاً لم يسمح بوضع خطة طوارئ وطنية وهنا مكمن الخطورة.ووفق هذه المؤشرات، يبدو أن احتواء الأزمة عبر دعم دولي هو الحل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة بحدها الأدنى، أو ستضاف أزمة كارثية جديدة تهدد الأمن الاجتماعي في البلاد؛ ما قد يحول الوضع إلى نذر أزمة إقليمية من العصب السيطرة عليها.وفي هذا السياق، قال الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان "IHRC"، السفير الدكتور هيثم بو سعيد إن لبنان يشهد تصاعداً غير مسبوق في أعداد النازحين، حيث تم تسجيل نحو مليون نازح خلال شهر واحد فقط؛ ما يضع البلاد أمام تحدٍ إنساني وأمني خطير.وأضاف لـ" " أن هذا التدفق الكثيف يفوق قدرة البنية التحتية الهشة أصلاً، في ظل أزمة اقتصادية عميقة وانهيار في الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه ورعاية صحية.وأشار إلى أن الضغوط تتركز في المناطق الحدودية والفقيرة، حيث تعاني المجتمعات المضيفة من تدهور متسارع في مستوى المعيشة؛ ما ينذر بتوترات اجتماعية قد تتفاقم إلى اضطرابات أوسع، كما يشكل الضغط على المؤسسات الرسمية تهديداً للاستقرار الداخلي، في وقت تعاني فيه الدولة من ضعف في الموارد والقدرة على الاستجابة.وعلى الصعيد الدولي، أوضح المسؤول الأممي أن المخاوف تتزايد من تحوّل لبنان إلى نقطة ارتكاز لأزمة نزوح إقليمية جديدة، خاصة مع استمرار النزاعات في وتراجع ، وحذر مراقبون من أن غياب خطة طوارئ شاملة وتنسيق فعّال مع المنظمات الدولية قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاستجابة الإنسانية.واختتم أبو سعيد حديثه بالإشارة إلى أن لبنان أمام مفترق حاسم: إما احتواء الأزمة عبر دعم دولي عاجل وإدارة فعالة، أو الانزلاق نحو بؤرة إقليمية تتجاوز حدوده وتداعياتها.من جانبه، قال المحلل السياسي والناشط الحقوقي، نضال هوري إن لبنان عانى من أزمة النزوح منذ أكثر من 15 عاماً أثناء استقباله النازحين السوريين، روغم تدخل المنظمات الدولية المعنية، لم يستطع لبنان التعامل مع الوضع، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.وأضاف هوري أن الحرب الحالية ونزوح تقريباً معظم سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، تؤكد أن لبنان أمام أزمة كبيرة، خاصة أنه غير مهيأ لاستقبال هذا العدد في وقت واحد، ولا توجد مراكز إيواء كافية، كما أن ليس كل المناطق جاهزة لاستيعاب هؤلاء النازحين، فضلاً عن مواقف بعض السكان الرافضة لوجودهم في مناطقها.وأوضح هوري أن هذه الحرب واستهداف لعدد من يقللان من إمكانية تقديم أي مساعدة إغاثية أو مالية خاصة بعد استهداف بعض المطارات، وهو مؤشر خطير يوضح كيف وضع لبنان ودفع ثمنه بيئته الحاضنة بشكل رئيس.واختتم هوري حديثه بالإشارة إلى أن المنظمات الدولية عاجزة عن التدخل الفعال؛ إذ أعاقت الحرب أي حلول تلوح في الأفق، ولا يوجد أي منفذ آخر يمكن إليه، خصوصاً وأن من بين النازحين سوريون أيضاً؛ ما يجعل هذا الملف أعقد ما يمكن أن يمر به لبنان.