طهران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

وذكرت الوكالة، أن " ترى أن عضويتها في المعاهدة لم تحقق لها الفوائد المرجوة في مجال تطوير واستخدام الطاقة النووية السلمية، رغم التزامها بها، إضافة إلى قبولها إجراءات رقابية مشددة، بما في ذلك البروتوكول الإضافي ضمن الاتفاق النووي الإيراني".وأضافت أن "انتقادات متزايدة توجه إلى "، متهمة إياها بـ"عدم الحياد، خصوصاً عقب تصريحات مديرها العام الأخيرة".وأشارت إلى أن "هذه التطورات، إلى جانب استمرار الضغوط والتوترات الإقليمية، تدفع نحو طرح خيار الانسحاب من المعاهدة كأحد السيناريوهات المطروحة في الأوساط الإيرانية".وكان غروسي قال في مقابلة على " "، إن "الحرب، حتى لو ألحقت أضرارا كبيرة، لا يمكنها إنهاء القدرات والطموحات النووية الإيرانية بصورة كاملة، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حال حرب نووية تؤدي إلى تدمير لا يمكن تصوره، وهو سيناريو قال إنه يأمل ألا يقع أبدا".وفي المقابلة نفسها، أشار إلى أن "كثيرا من القدرات والبنية والمعرفة الصناعية الإيرانية ما زال قائما، وأن الوكالة تحتاج إلى استئناف عمليات التفتيش الميداني لمعرفة ما تبقى فعليا بعد الضربات".