صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دمّرت بضربة إيرانية في السعودية

تعرضت لتلف كارثي، خاصة في الجزء الخلفي الحامل للرادار الدوار، مع ادعاءات من مستخدمين بأن الرقم التسلسلي الظاهر (81-0005) يطابق طائرة تابعة للجناح 552 ومقرها قاعدة تينكر بأكلاهوما، شوهدت في الأسابيع الأخيرة بالقاعدة.ورغم جدلية هذه الصور وانتظار التأكيد الرسمي الأمريكي الكامل، فإن صحيفة "وول " ومصادر أمريكية وعربية، قالت إن الهجوم الإيراني وقع في 27 مارس 2026، واستخدم فيه صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في محافظة الخرج (80 كيلومترا العاصمة الرياض)، وألحق أضرارا بعدة طائرات أمريكية، من بينها طائرة إي-3 سينتري الحيوية.وتؤدي طائرة إي-3 سينتري دورا استراتيجياً في الإنذار المبكر والتحكم الجوي وإدارة ساحة المعركة، بقدرتها على تتبع الطائرات المسيرة والصواريخ والأهداف الجوية على مسافات تصل لمئات الكيلومترات، وتخدم الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسعودية، بسرعة قصوى 880 كيلومتر في الساعة ونصف قطر تكتيكي 1612 كيلومتر.وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بينهم إصابات وصفت بالخطيرة وفق تقارير "إير آند فورسز"، فيما يبقى الجدل قائما حول مدى الضرر الفعلي بانتظار الإفصاح الرسمي النهائي.جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن أن نفذت هجوما واسعا استهدف إحدى حاملات الطائرات الأمريكية قبل أيام، مشيرا إلى أن الهجوم جاء من 17 اتجاها مختلفا.ولم يحدد اسم الحاملة المستهدفة أو التوقيت الدقيق للعملية، ما يترك العديد من التساؤلات حول طبيعة الهجوم وظروفه. بالإضافة إلى أنه يعتبر تصريح نوعي نم ترامب في ظل تصريحات أمريكية سابقة تنفي بشكل مطلق تعرض أي حاملة طائرات أمريكية لإصابة أو لأضرار بحسب ما كانت تصرح به الإيرانية في مواجهتها مع في المنطقة.ويأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين وإيران، واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على والدولي.