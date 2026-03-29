اجماع عربي على اختيار فهمي امينا عاما لجامعة الدول العربية

وجاءت موافقة وزراء الخارجية العرب خلال أعمال اجتماع على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 الذي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي والذي بحث استهداف سلامة وسيادة أراضي التي تعرضت لاعتداءات إيرانية.وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي في حزيران 2026، على أن يتولى الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من تموز 2026، ومن المتوقع أن يتم التصديق النهائي على الاختيار خلال المقبلة.يتمتع الدكتور نبيل بسيرة دبلوماسية طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من تموز 2013 إلى حزيران 2014، وكان سفيرا لمصر في لمدة تسع سنوات (1999-2008).كما تولى فهمي مناصب دبلوماسية رفيعة في ولندن، وأسس كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في ، حيث شغل منصب عميدها المؤسس.ويعرف فهمي بكفاءته الدبلوماسية العالية، وخبرته الواسعة في قضايا الشرق الأوسط، والعلاقات الدولية، والأمن القومي العربي. ويأتي ترشيحه في مرحلة حساسة تشهد تحديات إقليمية متعددة، مما يجعله مرشحا توافقيا يحظى بقبول واسع في الأوساط العربية.وينظر إلى هذا الإجماع العربي السريع كدليل على الرغبة في تعزيز الوحدة العربية وتفعيل دور الجامعة في مواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على التوازن الدبلوماسي والمكانة التاريخية لمصر داخل المنظمة.