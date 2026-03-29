بعد ضربة ايرانية.. "اسرائيل": نتعامل مع تسرب محتمل لمواد خطرة في مصنع بئر السبع



أعلن جهاز الإطفاء والإنقاذ "الإسرائيلي"، أن طواقمه تعمل على معالجة تسرب محتمل لمواد خطرة في مصنع بئر السبع الذي تعرض لهجوم بصاروخ إيراني.



وأكد الجهاز، وفق وسائل إعلام اسرائيلية، على إغلاق خزانات المصنع المتضرر ومراقبة جودة الهواء.



وأصيب أحد المصانع في منطقة النقب قرب مدينة بئر السبع جنوب بصاروخ إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتصاعد دخان كثيف.