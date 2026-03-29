الكويت.. إصابة 10 عسكريين جراء استهداف معسكر للجيش

وقال المتحدث في بيان صحفي إن عددا من تلك الصواريخ والمسيرات استهدف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة ، مما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج اللازم، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية في الموقع.وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف مستودعات تابعة لإحدى الشركات اللوجيستية الخاصة، مما أدى إلى أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.يأتي ذلك، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على يومها الـ30، وامتدت تداعياتها إلى دول التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف القواعد الأمريكية ومواقع مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة، وفق بيانات رسمية.