تحذير جديد من واشنطن بشان العراق: قد يتم استهداف الجامعات الاميركية

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع ، ، وتركيا، حيث ان والجماعات المسلحة قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة".واضافت ان "ايران وجهت على وجه التحديد، تهديدات إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وقامت الجماعات المسلحة بشن هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء ، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق"، لافتة إلى أنه "يُنصح للامريكيين بمغادرة العراق فوراً".ولا تزال بعثة في العراق مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق. يُرجى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية.وتُذكّر سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق.ويُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي:“لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك".وتشكل إيران والجماعات المسلحة تهديدًا خطيرًا للأمن العام في العراق.وشنت هذه الجماعات هجمات، ومن المرجح أن تحاول شن المزيد منها، على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المنشآت الدبلوماسية والجامعات والشركات والبنية التحتية للطاقة وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها ذات صلات بالولايات المتحدة، بما في ذلك في إقليم . كما هاجمت الجماعات المسلحة مطارات تجارية وفنادق يرتادها الأجانب.وقد تحاول هذه الجماعات اختطاف أمريكيين.ولا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف قائمًا في المجال الجوي العراقي.وينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورًا. إن بقاء المواطنين الأمريكيين في العراق يُعرّضهم لمخاطر جسيمة.نحن نتابع الوضع عن كثب، وسنُطلعكم على آخر المستجدات لتتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتكم. تُقدم لكم الحكومة الأمريكية أحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة.إن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هما أولويتنا القصوى، سواءً بالنسبة للرئيس أو وزير الخارجية روبيو أو .خيارات المغادرةالمجال الجوي مغلق، والرحلات التجارية متوقفة من العراق. الطرق البرية إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا مفتوحة.ويُرجى من المسافرين توقع تأخيرات طويلة. تتوفر خيارات النقل البري المحلية.ويُنصح الأمريكيون بالمغادرة الآن عبر إحدى هذه الطرق البرية. قد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقًا، وتُطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية.قد تكون أسعار الرحلات الجوية في المنطقة أعلى بكثير من المعتاد، وقد تكون الرحلات محجوزة بالكامل أو متأخرة أو ملغاة في وقت قصير. تهدف المعلومات التالية إلى مساعدتك في اتخاذ قرارك، وهي قابلة للتغيير.الأردنتُسيّر الرحلات التجارية من مطار الملكة علياء الدولي، ولكن قد تحدث اضطرابات في الرحلات. يمكنكم الاطلاع على معلومات الرحلات المغادرة من عمّان هنا: https://www.qaiairport.com/en/arrivals-departures/وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إطلاق خدمة نقل بري مباشر جديدة للمسافرين العراقيين من بغداد إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، اعتبارًا من 30 اذار.وستتولى شركة سفر عراقية توفير حافلات تُمكّن المسافرين من دخول الأردن برًّا من دون تأشيرة ويُعاملوا كمسافرين عابرين (ترانزيت). وستزوّد الملكية الأردنية المسافرين الحاصلين على تذاكر بمزيد من التفاصيل مباشرة.وتتوفر تأشيرات الدخول عند الوصول في المعبر الحدودي البري مع العراق. يمكن للمواطنين الأمريكيين أيضًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة باستخدام تطبيق التأشيرة الإلكترونية من خلال لتسريع الإجراءات على الحدود. يسمح الأردن للمواطنين الأمريكيين بعبور الحدود من العراق بجوازات سفر منتهية الصلاحية، مع إعفاء البعض من الرسوم.لا تُسيّر رحلات جوية تجارية من الكويت حاليًا بسبب استمرار خطر الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة. الطرق البرية المؤدية إلى مفتوحة. قد تُغلق الحدود وتُعاد فتحها في أي وقت.قبل السفر إلى الحدود، يُرجى التواصل مع وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني KuwaitACS@state.gov وتزويدهم بالمعلومات التالية:الاسم، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر (الرقم وتاريخ الإصدار/الانتهاء)، اسم المعبر الحدودي المقصود، وتاريخ العبور المتوقع.ويُنصح بالحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقًا لضمان وصول سلس. يمكن للمسافرين التقديم على التأشيرة عبر الإنترنت على الرابط https://kuwaitvisa.moi.gov.kw/.ويمكن الاطلاع على معلومات للمواطنين الأمريكيين المغادرين من الكويت والداخلين إلى المملكة العربية السعودية على صفحة “تنبيهات للمواطنين الأمريكيين” على موقع سفارة الولايات المتحدة في الكويت.المملكة العربية السعوديةتُسيّر رحلات جوية تجارية من المملكة العربية السعودية.يُنصح بشدة المواطنين الأمريكيين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية سعودية قبل 48 ساعة على الأقل من السفر لتجنب التأخير على الحدود. يُرجى استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. أُفيد بأن مواقع الطرف الثالث تفرض رسومًا أعلى على الإجراءات، وأن بعضها لم يُصدر التأشيرة بعد الدفع.للحصول على تأشيرة إلكترونية، ستحتاج إلى جواز سفرك، وصورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر، واستمارة طلب إلكترونية مكتملة، وبريد إلكتروني صالح. تبلغ التكلفة حوالي 105 دولارات أمريكية، وعادةً ما تستغرق المعالجة أقل من يومي عمل.قد تتوفر تأشيرات عند الوصول، ولكن يُنصح بالتقديم عبر الإنترنت قبل السفر. تبلغ تكلفة تأشيرات العبور حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا، ولكنها صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة فقط. أفاد مواطنو الولايات المتحدة بإمكانية شراء تأشيرات العبور شخصيًا عند المنافذ الحدودية البرية. لا يحق لمواطني الولايات المتحدة الذين تقل صلاحية جوازات سفرهم عن 6 أشهر الحصول على تأشيرة إلكترونية، ولكن قد يظلون مؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول.ينبغي على مواطني الولايات المتحدة الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم التواصل مع البريد الإلكتروني SaudiAcience@state.gov قبل السفر إلى الحدود.تركياتتوفر رحلات جوية تجارية من تركيا.يُسمح لمواطني الولايات المتحدة بدخول تركيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 60 يومًا على الأقل. في حال كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 150 يومًا، فقد تُفرض عليك رسوم تأشيرة.اقرأ إرشادات السفر إلى تركيا، واعلم أن المنطقة التركية القريبة من الحدود الإيرانية والعراقية مصنفة ضمن المستوى الرابع: ممنوع السفر.في 9 مارس/آذار 2026، أمرت موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة نظرًا للمخاطر الأمنية. يُنصح الأمريكيون الموجودون في تركيا بشدة بالمغادرة فورًا.وقد يُسمح للمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم الذين يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية أو على وشك الانتهاء بدفع رسوم تأشيرة تتراوح بين 200 و 250 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، والحصول على تأشيرة عبور قصيرة الأجل لمدة 5 أيام أو وثيقة إنسانية قصيرة الأجل لمدة 4 أيام، شريطة ألا يكون لديهم أي حظر آخر يمنعهم من دخول تركيا، وألا يكونوا قد مُنعوا من دخولها أو تم ترحيلهم منها سابقًا. يجب على هؤلاء المسافرين تقديم المعلومات التالية قبل يوم عمل واحد على الأقل إلى البريد الإلكتروني: Ankara-ACS@State.govالاسم الكامل، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر (رقمه وتاريخ إصداره/انتهاء صلاحيته)، صورة لصفحة البيانات الشخصية في جواز السفر، اسم المعبر الحدودي المقصود، وتاريخ العبور المتوقع. إذا لم يتمكن المسافر من دفع رسوم التأشيرة، فيمكن للسفارة الأمريكية طلب إعفائه منها؛ إلا أن هذا الأمر يخضع لتقييم سلطات الهجرة في المعبر الحدودي.الخدمات القنصليةجميع الخدمات القنصلية الروتينية متوقفة، بما في ذلك التأشيرات.يجب التواصل مع السفارة أو القنصلية في حالات الطوارئ فقط.إجراءات يجب اتخاذهاغادر العراق فوراًسجل في برنامج STEP لتلقي التحديثاتابقَ على تواصل مع العائلةتأكد من صلاحية وثائق السفراحتفظ بإمدادات من الطعام والماء والأدويةفي حال وقوع هجوم، ابتعد عن الحطام وتابع الأخبارتجنب التجمعات والمظاهراتالتزم بتعليمات السلطات المحليةتابع تحديثات وزارة الخارجية الأمريكيةاحرصوا على شحن هواتفكم المحمولة وبرمجتها مسبقاً بأرقام الطوارئ التالية:للحصول على المساعدة:رقم الطوارئ المحلي في العراق 911سفارة الولايات المتحدة في بغداد: BaghdadACS@state.govالقنصلية العامة في أربيل: ErbilACS@state.govفرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (تعمل على مدار الساعة): اتصل على الرقم +1-202-501-4444 من خارج الولايات المتحدة، أو على الرقم +1-888-407-4747 من داخل الولايات المتحدة وكندا.اتبعوا إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال .كونوا حذرين من أي شخص يطلب منكم أموالاً. إذا كنتم ضحية لعملية احتيال، فتعرّفوا على الطرق التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساعدتكم من خلالها.