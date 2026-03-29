تحذير جديد من واشنطن بشان العراق: قد يتم استهداف الجامعات الاميركية

دوليات

2026-03-29 | 14:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير جديد من واشنطن بشان العراق: قد يتم استهداف الجامعات الاميركية
676 شوهد

السومرية نيوز- دولي
اصدرت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الاحد، تحذيرا بشان العراق، فيما اشارت الى امكانية استهداف الجامعات الاميركية.

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هناك تحديثات طفيفة على معلومات المعابر الحدودية مع الأردن، السعودية، وتركيا، حيث ان إيران والجماعات المسلحة قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة".
واضافت ان "ايران وجهت على وجه التحديد، تهديدات إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وقامت الجماعات المسلحة بشن هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق"، لافتة إلى أنه "يُنصح للامريكيين بمغادرة العراق فوراً".
ولا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق. يُرجى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية.
وتُذكّر سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق.
ويُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي:
“لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك".
وتشكل إيران والجماعات المسلحة تهديدًا خطيرًا للأمن العام في العراق.
وشنت هذه الجماعات هجمات، ومن المرجح أن تحاول شن المزيد منها، على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المنشآت الدبلوماسية والجامعات والشركات والبنية التحتية للطاقة وغيرها من المواقع التي يُعتقد أنها ذات صلات بالولايات المتحدة، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. كما هاجمت الجماعات المسلحة مطارات تجارية وفنادق يرتادها الأجانب.
وقد تحاول هذه الجماعات اختطاف أمريكيين.
ولا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف قائمًا في المجال الجوي العراقي.
وينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فورًا. إن بقاء المواطنين الأمريكيين في العراق يُعرّضهم لمخاطر جسيمة.
نحن نتابع الوضع عن كثب، وسنُطلعكم على آخر المستجدات لتتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتكم. تُقدم لكم الحكومة الأمريكية أحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة.
إن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هما أولويتنا القصوى، سواءً بالنسبة للرئيس ترامب أو وزير الخارجية روبيو أو وزارة الخارجية.
خيارات المغادرة
المجال الجوي مغلق، والرحلات التجارية متوقفة من العراق. الطرق البرية إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا مفتوحة.
ويُرجى من المسافرين توقع تأخيرات طويلة. تتوفر خيارات النقل البري المحلية.
ويُنصح الأمريكيون بالمغادرة الآن عبر إحدى هذه الطرق البرية. قد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقًا، وتُطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية.
قد تكون أسعار الرحلات الجوية في المنطقة أعلى بكثير من المعتاد، وقد تكون الرحلات محجوزة بالكامل أو متأخرة أو ملغاة في وقت قصير. تهدف المعلومات التالية إلى مساعدتك في اتخاذ قرارك، وهي قابلة للتغيير.
الأردن
تُسيّر الرحلات التجارية من مطار الملكة علياء الدولي، ولكن قد تحدث اضطرابات في الرحلات. يمكنكم الاطلاع على معلومات الرحلات المغادرة من عمّان هنا: https://www.qaiairport.com/en/arrivals-departures/
وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن إطلاق خدمة نقل بري مباشر جديدة للمسافرين العراقيين من بغداد إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، اعتبارًا من 30 اذار.
وستتولى شركة سفر عراقية توفير حافلات تُمكّن المسافرين من دخول الأردن برًّا من دون تأشيرة ويُعاملوا كمسافرين عابرين (ترانزيت). وستزوّد الملكية الأردنية المسافرين الحاصلين على تذاكر بمزيد من التفاصيل مباشرة.
وتتوفر تأشيرات الدخول عند الوصول في المعبر الحدودي البري مع العراق. يمكن للمواطنين الأمريكيين أيضًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة باستخدام تطبيق التأشيرة الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية لتسريع الإجراءات على الحدود. يسمح الأردن للمواطنين الأمريكيين بعبور الحدود من العراق بجوازات سفر منتهية الصلاحية، مع إعفاء البعض من الرسوم.
الكويت
لا تُسيّر رحلات جوية تجارية من الكويت حاليًا بسبب استمرار خطر الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة. الطرق البرية المؤدية إلى المملكة العربية السعودية مفتوحة. قد تُغلق الحدود وتُعاد فتحها في أي وقت.
قبل السفر إلى الحدود، يُرجى التواصل مع وزارة الخارجية الكويتية عبر البريد الإلكتروني KuwaitACS@state.gov وتزويدهم بالمعلومات التالية:
الاسم، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر (الرقم وتاريخ الإصدار/الانتهاء)، اسم المعبر الحدودي المقصود، وتاريخ العبور المتوقع.
ويُنصح بالحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقًا لضمان وصول سلس. يمكن للمسافرين التقديم على التأشيرة عبر الإنترنت على الرابط https://kuwaitvisa.moi.gov.kw/.
ويمكن الاطلاع على معلومات للمواطنين الأمريكيين المغادرين من الكويت والداخلين إلى المملكة العربية السعودية على صفحة “تنبيهات للمواطنين الأمريكيين” على موقع سفارة الولايات المتحدة في الكويت.
المملكة العربية السعودية
تُسيّر رحلات جوية تجارية من المملكة العربية السعودية.
يُنصح بشدة المواطنين الأمريكيين بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية سعودية قبل 48 ساعة على الأقل من السفر لتجنب التأخير على الحدود. يُرجى استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. أُفيد بأن مواقع الطرف الثالث تفرض رسومًا أعلى على الإجراءات، وأن بعضها لم يُصدر التأشيرة بعد الدفع.
للحصول على تأشيرة إلكترونية، ستحتاج إلى جواز سفرك، وصورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر، واستمارة طلب إلكترونية مكتملة، وبريد إلكتروني صالح. تبلغ التكلفة حوالي 105 دولارات أمريكية، وعادةً ما تستغرق المعالجة أقل من يومي عمل.
قد تتوفر تأشيرات عند الوصول، ولكن يُنصح بالتقديم عبر الإنترنت قبل السفر. تبلغ تكلفة تأشيرات العبور حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا، ولكنها صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة فقط. أفاد مواطنو الولايات المتحدة بإمكانية شراء تأشيرات العبور شخصيًا عند المنافذ الحدودية البرية. لا يحق لمواطني الولايات المتحدة الذين تقل صلاحية جوازات سفرهم عن 6 أشهر الحصول على تأشيرة إلكترونية، ولكن قد يظلون مؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول.
ينبغي على مواطني الولايات المتحدة الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم التواصل مع البريد الإلكتروني SaudiAcience@state.gov قبل السفر إلى الحدود.
تركيا
تتوفر رحلات جوية تجارية من تركيا.
يُسمح لمواطني الولايات المتحدة بدخول تركيا بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 60 يومًا على الأقل. في حال كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 150 يومًا، فقد تُفرض عليك رسوم تأشيرة.
اقرأ إرشادات السفر إلى تركيا، واعلم أن المنطقة التركية القريبة من الحدود الإيرانية والعراقية مصنفة ضمن المستوى الرابع: ممنوع السفر.
في 9 مارس/آذار 2026، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة نظرًا للمخاطر الأمنية. يُنصح الأمريكيون الموجودون في جنوب شرق تركيا بشدة بالمغادرة فورًا.
وقد يُسمح للمواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم الذين يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية أو على وشك الانتهاء بدفع رسوم تأشيرة تتراوح بين 200 و 250 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، والحصول على تأشيرة عبور قصيرة الأجل لمدة 5 أيام أو وثيقة إنسانية قصيرة الأجل لمدة 4 أيام، شريطة ألا يكون لديهم أي حظر آخر يمنعهم من دخول تركيا، وألا يكونوا قد مُنعوا من دخولها أو تم ترحيلهم منها سابقًا. يجب على هؤلاء المسافرين تقديم المعلومات التالية قبل يوم عمل واحد على الأقل إلى البريد الإلكتروني: Ankara-ACS@State.gov
الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر (رقمه وتاريخ إصداره/انتهاء صلاحيته)، صورة لصفحة البيانات الشخصية في جواز السفر، اسم المعبر الحدودي المقصود، وتاريخ العبور المتوقع. إذا لم يتمكن المسافر من دفع رسوم التأشيرة، فيمكن للسفارة الأمريكية طلب إعفائه منها؛ إلا أن هذا الأمر يخضع لتقييم سلطات الهجرة في المعبر الحدودي.
الخدمات القنصلية
جميع الخدمات القنصلية الروتينية متوقفة، بما في ذلك التأشيرات.
يجب التواصل مع السفارة أو القنصلية في حالات الطوارئ فقط.
إجراءات يجب اتخاذها
غادر العراق فوراً
سجل في برنامج STEP لتلقي التحديثات
ابقَ على تواصل مع العائلة
تأكد من صلاحية وثائق السفر
احتفظ بإمدادات من الطعام والماء والأدوية
في حال وقوع هجوم، ابتعد عن الحطام وتابع الأخبار
تجنب التجمعات والمظاهرات
التزم بتعليمات السلطات المحلية
تابع تحديثات وزارة الخارجية الأمريكية
احرصوا على شحن هواتفكم المحمولة وبرمجتها مسبقاً بأرقام الطوارئ التالية:
للحصول على المساعدة:
رقم الطوارئ المحلي في العراق 911
سفارة الولايات المتحدة في بغداد: BaghdadACS@state.gov
القنصلية العامة في أربيل: ErbilACS@state.gov
فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (تعمل على مدار الساعة): اتصل على الرقم +1-202-501-4444 من خارج الولايات المتحدة، أو على الرقم +1-888-407-4747 من داخل الولايات المتحدة وكندا.
اتبعوا إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال .
كونوا حذرين من أي شخص يطلب منكم أموالاً. إذا كنتم ضحية لعملية احتيال، فتعرّفوا على الطرق التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساعدتكم من خلالها.
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
Play
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
عشرين
Play
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
Play
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
Play
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18

