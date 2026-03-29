بصواريخ محمولة على الكتف.. تفاصيل محاولة استهداف طائرة السيسي

وأفاد البيان الرسمي أن الإرهابي علي الونيس من محافظة المنوفية، أحد قيادات حركة "حسم" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية، اعترف خلال التحقيقات بتورطه في التخطيط لاستهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف من طراز SAM-7 أو ما يماثلها.وأوضح أن الإرهابي الإخواني تواصل معه وسأله عما إذا تم تدريبه على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران، تمهيدا لعملية كبيرة يتم التحضير لها باستهداف طائرة الرئيس السيسي، مؤكدا أنه أجاب عليه بالتأكيد أنه تدرب على تلك الصواريخ خلال فترة تواجده في قطاع .وكشفت الاعترافات أن قيادات الحركة الهاربة في الخارج خاصة يحيى موسى كانت تشرف على المخطط، حيث تلقى بعض العناصر تدريبات متقدمة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات خلال تواجدهم في معسكرات خارجية، بما في ذلك قطاع غزة.وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر الخلية كانت تخطط أيضا لعمليات إرهابية أخرى تستهدف منشآت حيوية وشخصيات هامة، ضمن محاولات إعادة إحياء النشاط المسلح للحركة داخل .وتعد حركة "حسم" الجناح العسكري المسلح لجماعة ، وهي مصنفة تنظيما إرهابيا في مصر وعدة دول، حيث سبق أن نفذت عمليات إرهابية شملت اغتيالات وتفجيرات خلال السنوات الماضية.وتعود محاولة استهداف الطائرة الرئاسية إلى عام 2019 تقريبا، حيث خططت عناصر الحركة لإسقاط الطائرة باستخدام صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.وتم إحباط المحاولة بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، وأسفرت التحقيقات عن تورط قيادات بارزة في الحركة مثل يحيى موسى وآخرين محكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في قضايا مشابهة مثل اغتيال واغتيال ضباط شرطة.