بصواريخ محمولة على الكتف.. تفاصيل محاولة استهداف طائرة السيسي

دوليات

2026-03-29 | 14:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بصواريخ محمولة على الكتف.. تفاصيل محاولة استهداف طائرة السيسي
السومرية نيوز- دولي
كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم تفاصيل جديدة حول محاولة إرهابية سابقة لاستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد ضبط قيادي بارز في حركة حسم الإرهابية.

وأفاد البيان الرسمي أن الإرهابي علي محمود عبد الونيس من محافظة المنوفية، أحد قيادات حركة "حسم" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية، اعترف خلال التحقيقات بتورطه في التخطيط لاستهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف من طراز SAM-7 أو ما يماثلها.
وأوضح أن الإرهابي الإخواني يحيى موسى تواصل معه وسأله عما إذا تم تدريبه على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران، تمهيدا لعملية كبيرة يتم التحضير لها باستهداف طائرة الرئيس السيسي، مؤكدا أنه أجاب عليه بالتأكيد أنه تدرب على تلك الصواريخ خلال فترة تواجده في قطاع غزة.
وكشفت الاعترافات أن قيادات الحركة الهاربة في الخارج خاصة يحيى موسى كانت تشرف على المخطط، حيث تلقى بعض العناصر تدريبات متقدمة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات خلال تواجدهم في معسكرات خارجية، بما في ذلك قطاع غزة.
وأشارت التحقيقات إلى أن عناصر الخلية كانت تخطط أيضا لعمليات إرهابية أخرى تستهدف منشآت حيوية وشخصيات هامة، ضمن محاولات إعادة إحياء النشاط المسلح للحركة داخل مصر.
وتعد حركة "حسم" الجناح العسكري المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، وهي مصنفة تنظيما إرهابيا في مصر وعدة دول، حيث سبق أن نفذت عمليات إرهابية شملت اغتيالات وتفجيرات خلال السنوات الماضية.
وتعود محاولة استهداف الطائرة الرئاسية إلى عام 2019 تقريبا، حيث خططت عناصر الحركة لإسقاط الطائرة باستخدام صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.
وتم إحباط المحاولة بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، وأسفرت التحقيقات عن تورط قيادات بارزة في الحركة مثل يحيى موسى وآخرين محكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في قضايا مشابهة مثل اغتيال النائب العام واغتيال ضباط شرطة.
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
14:30 | 2026-03-29
Play
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
14:30 | 2026-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
Play
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
عشرين
Play
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
Play
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
Play
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
Play
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
Play
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-29
عشرين
Play
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
Play
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18

