الهلال الأحمر الإيراني يكشف حصيلة تخص ضحايا الضربات

وأفاد بيان نُشر عبر قناة الجمعية على تطبيق "تلغرام" بأنه "في المجمل، أُصيب نحو 21 ألف مدني، من بينهم 1,731 مصابا دون سن 18 عاما و4163 امرأة".وأضاف البيان أن عدد الضحايا يشمل أيضا مقتل ما لا يقل عن 214 طفلا، مشيرا إلى أنه "قُتل 214 طفلاً و244 امرأة".وتأتي هذه المعطيات في ظل تصعيد عسكري مستمر منذ 28 شباط الماضي، حين بدأت وإسرائيل عملية عسكرية ضد ، استهدفت عددا من المدن الكبرى، بما في ذلك ، وسط تبريرات أمريكية تتعلق بتهديدات صاروخية ونووية يُزعم صدورها عن طهران.وفي المقابل، أعلن الإيراني تنفيذ عمليات رد واسعة النطاق، شملت استهداف مواقع داخل ، إضافة إلى ضرب منشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة، من بينها والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها الإقليمية.