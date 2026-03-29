إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري

وقال بقائي: "إذا قرروا دخول الأراضي الإيرانية، فسيكون ردنا أشد وطأةً مما شهدوه حتى الآن. نحن لا نسعى للحرب، ولكن إذا فُرضت علينا، فسندافع عن أنفسنا وأرضنا".وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المقترحات الأمريكية التي وصلت إلى عبر وسطاء بأنها "غير منطقية للغاية"، مشددا على ضرورة استخدام "كل الإمكانات" لضمان عدم تعرض لهجوم جديد من قبل والولايات المتحدة.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري مستمر منذ 28 شباط الماضي، حين بدأت وإسرائيل تنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط اتهامات أمريكية بوجود تهديدات صاروخية ونووية.وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ عمليات انتقامية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى ضرب منشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة واستمرار التوتر الإقليمي.