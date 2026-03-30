جامعات أمريكية تتحول للتعليم عن بعد في الشرق الأوسط

ونشرت ، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بيانا أكدت فيه اعتمادها للتعليم عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء كإجراء احترازي، مع استثناء الموظفين الأساسيين من هذا القرار، على أن تُعلَّق خلال هذين اليومين كافة الأنشطة التعليمية والامتحانات التي تتطلب الحضور الشخصي.وشددت الجامعة على أن "سلامة المجتمع الجامعي تبقى الأولوية القصوى"، موضحة في بيانها: "لا يوجد لدينا أي دليل على تهديدات مباشرة ضد جامعتنا أو حرمها الجامعي أو مراكزها الطبية، وحرصا منا على سلامتكم سنعمل بنظام التعليم عن بُعد بالكامل يومي الإثنين والثلاثاء باستثناء الموظفين الأساسيين".وفي ، أعلنت في الشارقة مواصلة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، مع إجراء جميع الأنشطة الأكاديمية عبر الإنترنت، بما في ذلك المحاضرات والاختبارات.وجاء في بيان الجامعة على منصة "إكس": "ستواصل الجامعة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرارنا في متابعة التطورات وإيلاء أولوية أولى لسلامة وأمن مجتمعنا الجامعي. خلال هذه الفترة، ستستمر جميع الأنشطة الأكاديمية، بما في ذلك المحاضرات عبر الإنترنت".ويُشار إلى وجود العديد من الجامعات الأمريكية في دول المنطقة تحت مسميات مختلفة، تُنسب إلى ولايات أمريكية أو مدن فيها.وفي سياق متصل، أعلنت للتكنولوجيا في ، أمس، أنها "تعرضت للمرة الثانية لهجوم جوي وحشي من قبل المعتدين الصهاينة والأمريكيين".وجاء هذا الاستهداف عقب بيان صادر عن الإيراني، أعلن فيه أن "استهداف الجامعات والمراكز البحثية الإيرانية من قبل وإسرائيل سيجعل الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفاً مشروعاً للرد".كما حدد البيان مهلة للولايات المتحدة حتى ظهر يوم الإثنين 30 اذار (بتوقيت طهران) لإصدار بيان رسمي يدين الغارات على الجامعات الإيرانية، محذرا من أن عدم الالتزام سيجعل الجامعات الأمريكية والإسرائيلية عرضة للانتقام.وعلى صعيد متصل، أدان وزير الخارجية الإماراتي ، بأشد العبارات الاستهداف، أو التهديد باستهداف، للبنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية.