ترامب: إيران ستزود الولايات المتحدة بـ20 ناقلة نفط بدءا من الغد

وأوضح ، في تصريحات أدلى بها على متن طائرته أثناء توجهه من فلوريدا إلى ، أن "هذه الخطوة تمثل هدية جديدة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق أو خلفياته"، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي فوري من .وقال إنه "يفضل الاستيلاء على النفط في "، مشيرا إلى أن "بلاده تدرس خيارات تشمل السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني".وأوضح أن "هذا الخيار قد يتطلب بقاء قوات أمريكية في الجزيرة لفترة"، معتبرا أن "الدفاعات الإيرانية هناك محدودة، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر آلاف الجنود".ورغم لهجته التصعيدية، أشار ترامب إلى "تقدم المحادثات غير المباشرة مع طهران"، محددا مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في حين تبقى سيناريوهات السيطرة على منشآت الطاقة محفوفة بتكلفة بشرية وعسكرية مرتفعة واحتمالات تفاقم أزمة .