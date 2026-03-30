سوريا: تعرضنا لهجوم بمسيرات قرب الحدود العراقية

وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري لوكالة الأنباء " " عن تمكن الجيش السوري من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة التي هاجمت قواعد للجيش على الحدود مع وتم إسقاطها.وأضافت الهيئة: "ندرس خياراتنا وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".ويعتبر هذا الهجوم من الأراضي العراقية الثاني من نوعه خلال يومين، حيث أعلن الجيش السوري أمس الاول عن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة العسكرية جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الطائرات انطلقت من الأراضي العراقية.وتشهد القواعد العسكرية في الشرق الأوسط والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية عمليات هجوم متكررة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على في 28 شباط الماضي.كما تعلن فصائل عراقية مسلحة بين الحين والآخر، عن استهداف المصالح الأمريكية في البلاد وبدورها تقوم القوات الأمريكية باستهداف مقار تلك الفصائل وتوقع في صفوفها قتلى وجرحى.