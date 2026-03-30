طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن وتصف المطالب الأمريكية بـ "غير المنطقية"

وقال بقائي في تصريحات: " لم نجْرِ أي مفاوضات مباشرة مع حتى الآن. ما طُرح كان عبارة عن رسائل تلقيناها عبر وسطاء تفيد برغبة في التفاوض.. لا أعلم كم عدد من يأخذ ادعاءات الدبلوماسية الأمريكية على محمل الجد! موقفنا واضح، بخلاف الطرف الآخر الذي يغيّر مواقفه باستمرار".وأكد أن " كانت واضحة منذ البداية، ونحن نعلم جيدًا ما هو الإطار الذي نريده. ما نُقل إلينا كان مطالب مبالغًا فيها وغير منطقية".ولفت إلى أن "الاجتماعات التي تعقدها باكستان هي ضمن إطار أنشأته بنفسها، ولم نكن مشاركين فيها. ومن الجيد أن تكون لدى دول المنطقة رغبة في إنهاء الحرب، لكن عليها أن تدرك من الذي بدأها".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح أمس بأن الحكومة الإيرانية ستلتزم بكافة مطالب الولايات المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن عدم الامتثال يعني أن "إيران لن يكون لها دولة".وأوضح خلال حديثه على متن طائرته العائدة من مار-أه-لاجو إلى ، أن المفاوضات مع إيران لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، مؤكدا أن خيار توجيه ضربة يظل مطروحا إذا استدعت الحاجة.وزعم ترامب بأن وافقت على معظم النقاط الخمسة عشر التي قدمتها واشنطن، معتبرا ذلك دليلا على جدية الإيرانيين، وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما خلال الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى مشاركة "مبعوثين" في هذه الاتصالات دون الكشف عن تفاصيل.