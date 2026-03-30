نجل مادورو يكشف التفاصيل محاكمته المثيرة

وأضاف غيرا: "لا يوجد أي شيء يُظهر أن وسيليا فلوريس ارتكبا أي جريمة"، في إشارة إلى القضية المرفوعة ضدهما.وأوضح أن طلب من القاضي إسقاط الدعوى، إلا أن القاضي رفض ذلك، مشيرًا إلى عدم إمكانية دفع الرسوم القضائية حاليًا، مع مطالبته الحكومة بإيجاد حل في حال عدم وجود بدائل أخرى.ولفت إلى أن "حجج الدفاع كانت مبتكرة، بينما لا تملك النيابة أي شيء. لا توجد أدلة، لأن لا شيء يشير إلى أن وسيليا فلوريس ارتكبا أي جريمة"، مؤكدًا أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد استراتيجية الدفاع.وكان محامو الدفاع عن مادورو قد طالبوا بوقف الملاحقة الجنائية بحقه، مستندين إلى انتهاك الحق الدستوري في اختيار محام، نتيجة منع السلطات الأميركية دفع تكاليف الخدمات القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.ورغم رفض محكمة أميركية الأسبوع الماضي طلب الدفاع بإغلاق القضية بسبب العقوبات التي تمنع استخدام أموال فنزويلا لدفع أتعاب المحاماة، فإن المحكمة أقرت بأن "الادعاء أبدى حججًا غير معقولة".وتواصل السلطات الأميركية احتجاز مادورو وزوجته في منذ 3 كانون الثاني، عقب عملية عسكرية أميركية مفاجئة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وهي اتهامات ينفيها بشدة.وقال مصدر مقرّب من الحكومة الفنزويلية إن مادورو يقرأ ، ويطلق عليه بعض السجناء لقب "الرئيس"، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح له بالتواصل عبر الهاتف مع عائلته ومحاميه إلا لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة لكل مكالمة.